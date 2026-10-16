Serie D, basta trasferte a Palermo: il Trapani si sposta al “Mokarta”, contro il Castrumfavara si gioca a Erice

Un semi ritorno a casa. Non nel Comune di Trapani, ma in provincia. La squadra granata ha terminato il proprio “esilio” a Palermo, dove ha giocato finora le sue partite interne, e si sposterà a Erice. Contro il Castrumfavara, infatti, il club siciliano giocherà allo stadio “Mokarta”. E’ stata la stessa società a comunicarlo in una nota. “FC Trapani 1905 comunica che la gara Trapani-Castrum Favara, valida per l’8ª giornata del Girone I di Serie D, sarà disputata allo Stadio “Mokarta” di Erice. Il ritorno sul territorio rappresenta un passaggio importante per il club, reso possibile grazie al lavoro svolto nelle ultime settimane per adeguare l’impianto alle richieste previste”.

“La società desidera ringraziare l’Ing. Paolo Maiorana, lo staff operativo, l’Amministrazione comunale di Erice e tutti coloro che hanno contribuito concretamente al raggiungimento di questo risultato. n ringraziamento speciale va inoltre ai fratelli trapanesi Agliano, proprietari del Vintage Restaurant, che diventa il quartier generale dell’FC Trapani 1905 per quanto riguarda il food, garantendo quotidianamente disponibilità, accoglienza e supporto alla squadra. Il club prosegue così nel proprio percorso di consolidamento sul territorio, con l’obiettivo di creare le migliori condizioni possibili per squadra, staff e società”.