Serie C, NOVA sconfitta in casa della Dierre Reggio Calabria: non bastano i 35 di Miladinovic 

Non basta un buon secondo alla NOVA Basket per espugnare il Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” di Reggio Calabria. La formazione di coach Claudio Pizzuto e coach Gentile, dopo essere sprofondata fino al -19, costruisce una grande rimonta nell’ultimo quarto, ma deve arrendersi alla Dierre con il punteggio di 95-89. Miladinovic chiude con 35 punti, protagonista assoluto della rimonta NOVA. 18 punti per De La Cruz, 10 per Panna e 8 per La Bua. La NOVA torna a casa senza punti, ma con una reazione nell’ultimo quarto che racconta il carattere di una squadra ancora all’inizio del proprio percorso.

La cronaca del match

La partita si apre con un sostanziale equilibrio: la NOVA trova anche il vantaggio sull’8-9 grazie a Miladinovic, ma la Dierre chiude il primo quarto con un parziale di 32-21, sfruttando soprattutto le iniziative di Indelicato e Batalskyi. Nel secondo periodo i padroni di casa toccano il +18 sul 39-21. La NOVA reagisce con Miladinovic, La Bua, De La Cruz e Panna e torna fino al -6 sul 42-36. Quando la partita sembra riaprirsi, però, arriva la risposta della Dierre.

Negli ultimi 90 secondi del primo tempo i padroni di casa piazzano un break pesante: Batalskyi e Indelicato prendono in mano l’attacco reggino, Marcone colpisce in transizione e la Dierre torna a scavare un solco importante, chiudendo il secondo quarto sul 60-42. Al rientro dagli spogliatoi la NOVA prova nuovamente a rientrare. Due triple di Miladinovic, insieme alle iniziative di De La Cruz, permettono agli ospiti di accorciare fino al -12 sul 64-52. La Dierre mantiene però il controllo della gara e torna a spingere con Marcone e Indelicato. Al 30’ il vantaggio è di 17 punti: 79-62.

L’inizio dell’ultimo quarto cambia completamente l’inerzia della partita. De La Cruz e Panna accorciano subito, Miladinovic realizza dalla lunetta e NOVA alza l’intensità difensiva. Poi arriva la giocata di Carlo Stella, che recupera un pallone, e Miladinovic completa la rimonta con la tripla del -6 al 35’. La NOVA è nuovamente dentro la partita. Miladinovic non si ferma e trova anche la bomba dall’angolo che vale il -3. La Dierre, però, risponde con Marcone, autore di una tripla in step back. De La Cruz riporta NOVA sull’89-85, ma i canestri di Indelicato e Batalskyi permettono ai padroni di casa di respingere definitivamente la rimonta.

Dierre Reggio Calabria – NOVA Basket 95-89 (32-21; 60-42; 79-62)

Dierre Reggio Calabria: Pes ne, Giorgino 20, Petrovic 4, Vozza 4, Milijanic 4, Batalskyi 18, Marcone 18, Natalini 13, Misolic 8, Indelicato 21. Coach: Lo Storto.

NOVA Basket: Gentile 4, De La Cruz 18, Miladinovic 35, Carlo Stella 7, Pistoia, Hustak 7, Panna 10, La Bua 8, Girgensons. Coach: Pizzuto-Gentile.