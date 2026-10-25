Serie C, la NOVA Basket tiene botta per 3 quarti, poi crolla 69-94 contro Comiso

La NOVA Basket cede all’Olympia Comiso nella quinta giornata di Serie C Unica, al termine di una gara rimasta aperta per tre quarti e decisa dall’accelerazione degli ospiti nell’ultima frazione. Al Palasport Mangano di Sant’Agata di Militello, davanti ad uno splendido pubblico, la formazione di coach Pizzuto e Gentile ha tenuto testa agli avversari per buona parte dell’incontro, prima di subire il break che ha indirizzato definitivamente la partita sul 69-94. Per la NOVA, quattro giocatori chiudono in doppia cifra: Miladinovic con 14 punti, Carlo Stella con 11, La Bua e Panna con 12. Sul fronte ospite spiccano i 25 punti di Mihajlovic e i 22 di Iurato, protagonisti della vittoria dell’Olympia.

L’avvio è vivace e combattuto, con continui cambi di vantaggio e attacchi capaci di trovare soluzioni da entrambe le parti. La NOVA risponde alla produzione offensiva di Comiso con le iniziative di Francesco Carlo Stella, autore di sette punti nel primo quarto, e chiude i primi dieci minuti sul 26-26. Tra gli ospiti si mette subito in evidenza Milos Mihajlovic, che realizza 14 punti nella frazione iniziale. Nel secondo periodo l’Olympia riesce a trovare maggiore continuità, costruendo un margine di sei lunghezze all’intervallo lungo.

La NOVA prova a restare agganciata alla partita con il contributo di Adam Hustak, ma Comiso sfrutta meglio le proprie occasioni e va al riposo sul 41-47. Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa alzano l’intensità e tornano a contatto. Giacomo La Bua si prende la scena con otto punti nel terzo quarto e la NOVA trova anche un parziale di 8-0 che le permette di rimettere la testa avanti sul 49-47. La risposta degli ospiti, però, non tarda ad arrivare: il confronto resta equilibrato fino alla sirena del terzo periodo, quando Comiso conserva un solo possesso di vantaggio sul 62-65. La partita si decide negli ultimi dieci minuti.

L’Olympia cambia marcia, mentre la NOVA fatica a mantenere la stessa efficacia offensiva dei periodi precedenti. Un parziale di 10-0 permette agli ospiti di allungare e spezzare l’equilibrio, aprendo la strada a un quarto periodo da 29 punti segnati contro i soli sette dei padroni di casa. Comiso gestisce il vantaggio fino alla sirena finale, fissando il punteggio sul 69-94. Ufficio Stampa Nova Basket

NOVA Basket-Olympia Comiso 69-94 (26-26; 41-47; 62-65)

NOVA Basket: Gentile 4, De La Cruz 9, Salanitro ne, Piazza, Miladinovic 14, Carlo Stella 11, Isaras, Pilato ne , Hustak 7, Panna 12, La Bua 12, Girgensons ne. Coach: Pizzuto-Gentile.

Olympia Comiso: Palmucci 3, Mihajlovic 25, Nicosia, Tartaglia 8, Warden 12, Iurato 22, Ouro Bagna 7, Tamboura 5, Caiola 12, Khalifa. Coach: Ceccato.