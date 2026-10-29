Serie C, la Dierre Basketball supera la Gioiese nel derby dopo 3 overtime: i reggini restano in vetta

Dierre resta in vetta alla classifica e conquista la quinta vittoria su sei partite. Contro una Gioiese mai doma, i locali hanno dovuto sudare più di sette camicie per vincerla. Serata no sotto tanti punti di vista per la squadra di casa, ma nel momento più difficile è emerso il carattere: la Dierre ha riacciuffato il match più volte, anche quando sembrava perso, trovando energie insperate nei momenti chiave. Indelicato autore di 33 punti trascina i suoi.

Ma è un successo di squadra, di cuore, probabilmente formativo anche quando la palla non voleva realmente entrare. Derby da cardiopalma, di quelli che ti lasciano senza fiato e che resteranno a lungo nella memoria dei tifosi.

Equilibratissima la prima parte di gara: 34 a 37. Nel terzo quarto è un testa a testa. Zhytenov è l’uomo del nuovo break. Tanti, troppi errori dei bianco-blu: Il terzo quarto scrive 50 a 54. Gioiese inizia alla grande anche il quarto periodo raggiungendo il massimo vantaggio sul più otto. Tutto finito? Un parziale di 7-0 a favore della Dierre riapre tutto.

Una buona difesa del team di casa, regala l’ultimo pallone alla Dierre ma il tiro della disperazione non va e si volge all’overtime. La Gioiese ha un nuovo sussulto a canestro, un nuovo più 4. Tutto finito? No, Indelicato segna ancora da tre, il meno uno ad un minuto e otto dal termine. Batalskyi non concretizza da tre ma, la palla scivola dalle mani di Junior con altri 7 secondi da giocare. Petrovic la impatta e si volge al secondo tempo supplementare.

Junior pareggia con un libero su due ad un minuto dalla fine. La Gioiese non riesce a concretizzare l’attacco ed è ancora overtime. Dopo due minuti di digiuno, Gioiese vola in vantaggio. Junior segna e subisce fallo (92-92). Vozza segna due liberi del nuovo vantaggio a 26 secondi. Batalskyi firma la stoppata della vittoria. Indelicato fa uno su due ai liberi con 12 secondi sul cronometro.

Dierre Basketball Reggio Calabria-Cestistica Gioiese 95-92 (12-18, 22 19, 16-17, 17-13, 10-10, 8-8, 10-7)

Dierre: Pes, Giorgino, Petrovic 14, Vozza 6, Miljanic 7, Batalskyi 11, Marcone 11, Natalini, Misolic 13, Indelicato 33.

All. Dario Lo Storto