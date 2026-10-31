Serie C, la Dierre Basketball capolista non si ferma: trasferta insidiosa a Palermo per la 7ª giornata

Dopo cinque vittorie in sei gare, i bianco-blu volano al Palacus per affrontare un Cus Palermo in crescita. Coach Lo Storto dovrà gestire le energie dopo la maratona di tre overtime contro Gioia

Dierre Basket

Non c’è sosta. È già tempo di settima giornata per la Dierre Basketball Reggio Calabria, che dopo aver inanellato cinque vittorie nelle prime sei partite disputate si prepara a un match duro e difficile, tutto da decodificare. La formazione reggina sarà di scena in casa del Cus Palermo, avversario che, da sempre, ha ben figurato contro i bianco-blu. I padroni di casa si presentano con un progetto ringiovanito e qualche partenza pesante, ma possono contare ancora sulla guida esperta di Coach Catania in panchina e sul miglior marcatore, ormai storico del girone, il forte Matteo Pirrera.

Si gioca alle ore 18 di sabato 31 ottobre al Palacus, casa del team del Capoluogo. A dirigere l’incontro saranno Fabrizio La Spina di Giarre e Federico Salvatore Oliveri di Paternò. La classica diretta sarà disponibile sulla pagina social Facebook del Cus Palermo.

Gli universitari arrivano a questo appuntamento reduci da una palpitante e vincente trasferta a Marsala, dimostrando di attraversare un buon momento di forma. La Dierre, dal canto suo, arriva alla sfida dopo una lunga battaglia e tantissime energie spese in casa, nel derby vinto dopo tre overtime contro la Cestistica Gioiese. Per i ragazzi di Coach Dario Lo Storto sarà fondamentale recuperare immediatamente energie mentali e fisiche e farsi trovare pronti per una sfida che si preannuncia combattuta.

La settima giornata è alle porte: la Dierre è chiamata a confermare il suo momento d’oro, consapevole che al Palacus non sarà una passeggiata.

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