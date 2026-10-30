Serie C, il Cosenza torna a casa: ok della Prefettura al ritorno allo stadio “San Vito-Marulla”

Il Cosenza torna a casa. Dopo la trasferta forzata allo “Scida” di Crotone, stadio che ha ospitato le gare interne in questo avvio di torneo, la compagine rossoblu ritrova il proprio impianto, rimasto indisponibile finora a causa di lavori di riqualificazione e di problemi legati all’agibilità e alle condizioni del terreno di gioco. Il Comune di Cosenza aveva disposto la sospensione dell’utilizzo del Marulla per 18 mesi, in relazione al cantiere di riqualificazione, ma il Cosenza ha impugnato il provvedimento e il Consiglio di Stato ha sospeso lo stop, accogliendo il ricorso cautelare della società.

Adesso l’ok della Prefettura al ritorno al “San Vito”. Obiettivo del Cosenza è centrare la prima vittoria interna. Il trasferimento forzato fuori, per le partite in casa, potrebbe anche aver condizionato il cammino della squadra di Coppitelli, che ha ottenuto un solo successo stagionale, ma fuori casa. Nelle gare interne, nessuna vittoria. “Il Cosenza Calcio – si legge nella nota del club – comunica il rientro al San Vito – Marulla. Il match con l’Inter U23, gara valevole per la 12ª giornata del campionato Serie C Sky Wifi, si giocherà tra le mura casalinghe Domenica 1 Novembre. Fischio d’inizio alle 12:30. Il club ringrazia il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e il FC Crotone per l’ospitalità e il supporto che ci hanno concesso di disputare il Campionato di Lega Pro per la stagione calcistica 2026/27. Vi aspettiamo allo stadio, la vostra casa. Forza lupi”.