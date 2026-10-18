Serie C, il Cosenza crolla contro l’Altamura: è buio pesto per i rossoblù | RISULTATI e CLASSIFICA

Buio pesto per il Cosenza, sconfitto 3-1 dal Team Altamura nella decima giornata del campionato di Serie C, Girone C. La formazione rossoblù esce battuta da una partita giocata, per l’ennesima volta, lontano dal proprio stadio ed in una situazione di tensione tra tifosi e società. Il match, infatti, si è disputato allo stadio Ezio Scida di Crotone, a porte chiuse, a causa dell’indisponibilità del San Vito-Gigi Marulla e delle disposizioni adottate dalle autorità competenti. Una sconfitta pesante per la squadra calabrese, che arrivava alla sfida dopo il successo esterno contro il Picerno e cercava conferme per risalire la classifica.

Cosenza-Altamura, quattro gol tra il 39′ e il 52′

La partita si sblocca al 39′, quando Alessio Curcio porta in vantaggio il Team Altamura, mettendo subito in salita il confronto per i rossoblù. Il Cosenza riesce però a trovare la risposta al 45′ con Alessandro Dalmazzi, che firma la rete dell’1-1 e ristabilisce momentaneamente l’equilibrio. La parità dura pochissimo. Al 46′ è infatti Giancarlo Malcore a riportare avanti la formazione pugliese, realizzando il gol dell’1-2. Un nuovo colpo per il Cosenza, costretto a inseguire nuovamente dopo essere riuscito a recuperare lo svantaggio. Il momento decisivo arriva al 52′, quando il Team Altamura beneficia di un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta ancora Curcio, che realizza la sua doppietta personale e fissa il punteggio sull’1-3. In poco più di dieci minuti, dal primo gol del vantaggio pugliese alla seconda rete dell’attaccante, la partita cambia completamente volto, con il Cosenza che si ritrova sotto di due gol.

Risultati Serie C Girone C, 10ª Giornata

Sabato 17 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Monopoli 2-4

Ore 17.30

Potenza-Catania 2-1

Salernitana-Scafatese 2-2

Domenica 18 ottobre

Ore 14.30

Audace Cerignola-Savoia 4-0

Cavese-Casarano 5-2

Cosenza-Altamura 1-3

Ore 15.00

Bari-Crotone

Ore 17.30

Barletta-Picerno

Sorrento-Casertana

Lunedì 19 ottobre

Ore 20.30

Giugliano-Foggia

Classifica Girone C Serie C

Potenza 25 Bari 19* Sorrento 18* Audace Cerignola 17 Catania 16 Monopoli 15 Casertana 15* Cavese 15 Scafatese 14 Salernitana 14 Inter U23 13 Picerno 12* Foggia 11* Casarano 11 Altamura 11 Savoia 10 Barletta 8* Giugliano 7* Cosenza 5 Crotone 0 (-6)*

*Una gara in meno

Prossimo turno, 11ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Altamura-Potenza

Casertana-Bari

Sabato 24 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Sorrento

Scafatese-Barletta

Ore 17.30

Savoia-Cosenza

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Audace Cerignola

Ore 14.30

Foggia-Cavese

Ore 15.00

Catania-Giugliano

Lunedì 26 ottobre

Ore 20.30

Crotone-Casarano

Picerno-Salernitana