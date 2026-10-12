Serie C, è arrivata la prima vittoria del Cosenza: colpo a Picerno dopo 9 giornate

Finalmente! Dopo ben nove giornate, il Cosenza mette a segno la sua prima vittoria della stagione. In una gara non semplice, a Picerno, in rimonta, per 1-2. Il vantaggio locale di Virgilio alla mezz’ora fa sprofondare i rossoblu, che però si rilanciano, segnano ma il Var annulla e poi pareggiano con Achour. Nella ripresa, dopo dieci giri di lancette, il sorpasso di McJannet, che firma l’1-2, che poi resterà fino alla fine. La squadra di Coppitelli riesce a resistere e alla fine porta a casa un risultato prezioso, anche se la classifica resta precaria. I Lupi rimangono infatti penultimi, ora a quota 5 punti: staccato il Crotone, che resta ultimo a 0 (con 6 di penalizzazione) e avvicinata la zona salvezza diretta, comunque ancora a -5.

Risultati Serie C Girone C, 9ª Giornata

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30

Bari-Giugliano 2-0

Casertana-Monopoli 3-1

Crotone-Audace Cerignola 2-3

Savoia-Inter U23 2-1

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30

Altamura-Catania 0-3

Ore 14:30

Foggia-Potenza 1-3

Scafatese-Sorrento 3-2

Ore 15:00

Casarano Salernitana 0-0

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30

Barletta-Cavese 1-1

Picerno-Cosenza 1-2

Classifica Girone C Serie C

Potenza 22 Bari 19 Sorrento 18 Catania 16 Casertana 15 Audace Cerignola 14 Scafatese 13* Salernitana 13 Picerno 12 Cavese 12 Monopoli 12 Foggia 11 Casarano 11 Inter U23 10** Savoia 10 Barletta 8 Altamura 8 Giugliano 7* Cosenza 5 Crotone 0 (-6)

*una gara in meno

**due gare in meno

Prossimo turno, 10ª Giornata di Serie C Girone C

Recupero: Giugliano-Inter U23 (martedì 13 ottobre alle ore 15)

Sabato 17 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Monopoli

Ore 17.30

Potenza-Catania

Salernitana-Scafatese

Domenica 18 ottobre

Ore 14.30

Audace Cerignola-Savoia

Cavese-Casarano

Cosenza-Altamura

Ore 15.00

Bari-Crotone

Ore 17.30

Barletta-Picerno

Sorrento-Casertana

Lunedì 19 ottobre

Ore 20.30

Giugliano-Foggia