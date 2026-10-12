Serie C, è arrivata la prima vittoria del Cosenza: colpo a Picerno dopo 9 giornate

Finalmente! Dopo ben nove giornate, il Cosenza mette a segno la sua prima vittoria della stagione. In una gara non semplice, a Picerno, in rimonta, per 1-2. Il vantaggio locale di Virgilio alla mezz’ora fa sprofondare i rossoblu, che però si rilanciano, segnano ma il Var annulla e poi pareggiano con Achour. Nella ripresa, dopo dieci giri di lancette, il sorpasso di McJannet, che firma l’1-2, che poi resterà fino alla fine. La squadra di Coppitelli riesce a resistere e alla fine porta a casa un risultato prezioso, anche se la classifica resta precaria. I Lupi rimangono infatti penultimi, ora a quota 5 punti: staccato il Crotone, che resta ultimo a 0 (con 6 di penalizzazione) e avvicinata la zona salvezza diretta, comunque ancora a -5.
Risultati Serie C Girone C, 9ª Giornata
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30
Bari-Giugliano 2-0
Casertana-Monopoli 3-1
Crotone-Audace Cerignola 2-3
Savoia-Inter U23 2-1
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30
Altamura-Catania 0-3
Ore 14:30
Foggia-Potenza 1-3
Scafatese-Sorrento 3-2
Ore 15:00
Casarano Salernitana 0-0
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30
Barletta-Cavese 1-1
Picerno-Cosenza 1-2
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 22
- Bari 19
- Sorrento 18
- Catania 16
- Casertana 15
- Audace Cerignola 14
- Scafatese 13*
- Salernitana 13
- Picerno 12
- Cavese 12
- Monopoli 12
- Foggia 11
- Casarano 11
- Inter U23 10**
- Savoia 10
- Barletta 8
- Altamura 8
- Giugliano 7*
- Cosenza 5
- Crotone 0 (-6)
*una gara in meno
**due gare in meno
Prossimo turno, 10ª Giornata di Serie C Girone C
Recupero: Giugliano-Inter U23 (martedì 13 ottobre alle ore 15)
Sabato 17 ottobre
Ore 14.30
Inter U23-Monopoli
Ore 17.30
Potenza-Catania
Salernitana-Scafatese
Domenica 18 ottobre
Ore 14.30
Audace Cerignola-Savoia
Cavese-Casarano
Cosenza-Altamura
Ore 15.00
Bari-Crotone
Ore 17.30
Barletta-Picerno
Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20.30
Giugliano-Foggia