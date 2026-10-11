Serie C, Cosenza corsara ad Agropoli: Diminic ne fa 31!

Primo successo in serie C per la Pirossigeno Cosenza Basket che riesce finalmente a conquistare i primi due punti della stagione contro un avversario mai domo! Tanti errori, da una parte e dall’altra, ma un match giocato con grande agonismo, davanti a un bellissimo pubblico, sportivo e composto. Prova da incorniciare per Mise Diminic che ha preso la squadra per mano, insieme con Simone Ginefra. Nota di merito anche per Denys Shvets, e per tutti gli altri ragazzi. Ci sarà ancora molto da lavorare per coach Carolillo, ma stasera è tempo di godersi la prima vittoria. Se ne riparlerà martedì!

La cronaca della partita

Partenza decisa dei Lupi. Sale in cattedra Sirakov, mette in fila una tripla e un jump spettacolare. Molti errori da una parte e dall’altra, ma Cosenza sembra averne di più e a 4.46 dalla prima sirena è avanti 5-11. La Pirossigeno prova tante volte il tiro dalla distanza con alterne fortune. Si alza Diminic dai 6.75 e firma il massimo vantaggio, 7-16, a 2.13 dal termine del primo quarto.

Marino prova da solo ad accorciare le distanze, prende fallo da Shvets e mette dentro entrambi i tiri liberi. Va in contropiede Cosenza, Diminic sbaglia da sotto, recupera palla e si prende fallo. La panchina di casa chiama timeout.

Ancora Diminic da tre, 12-22. Marino dalla lunetta fissa 14-22, il punteggio della prima frazione. Si riprende, Cosenza schiera un quintetto inedito, sulla carta molto rapido, con Ginefra, Montemurro, Rubino, Diminic e Shvets. Ruba palla Rubino e va a schiacciare in maniera spettacolare, il solito Marino se ne va in solitaria e segna.

Prova il break per ridurre le distanze, Agropoli, a 5.16, sono nove i punti che dividono le due squadre, 23-32 e coach Carolillo chiama timeout. Vanno un po’ in affanno i rossoblù, non ne approfitta Agropoli, ma Pietro Guido commette il terzo fallo.

Shvets da due, a 1.18, 28-37. Risponde Marino che manda le squadre negli spogliatoi sul 30-37. Alla ripresa, si avvicina subito la squadra di casa con una tripla del capitano Di Mauro a cui risponde Shvets. Agropoli si avvicina ancora, commette fallo di sfondamento Shvets e si accusa il terzo fallo. A 6.09, 39-45, Cosenza tiene ma il gioco non fila più come nel primo tempo. A 4.45, sono solo due i punti che dividono i due team, 43-45. Soffrono, i Lupi, e ancora Shvets segna dalla lunga distanza e ricaccia indietro gli avversari, 43-48 a 3.59 dalla terza sirena.

Chiama timeout, coach Grande. Di Mauro, da tre, ristabilisce la parità 48-48, a meno di un minuto dalla fine del terzo quarto. E sul filo della sirena, Shvets fa un tap in all’indietro e strappa il vantaggio minimo, 48-50. Passa avanti Agropoli, grazie a una penetrazione del solito Marino, 52-50 al secondo minuto dell’ultima frazione.

Timeout dalla panchina rossoblù. Cosenza deve reagire e ritrovare la sicurezza di inizio gara. Si procede punto a punto. Tira fuori il carattere, Cosenza, e prova a scappare, a 4.32, palla in mano, 54-60, il vantaggio rossoblù torna a più 6. Più nove, i Lupi, a 2.12, 56-65. Bomba di Diminic, a 53 secondi, 61-70.

Antisportivo di Shvets, che commette il quinto fallo. Dalla lunetta, Marino, sbaglia incredibilmente tutt’e due i tiri. E coach Grande chiama timeout, a 44 secondi dalla sirena finale. Ruba palla, Pietro Guido e porta a più 11, il vantaggio, 61-72. Vince la Pirossigeno!

Tabellino

Basket Agropoli: Casareale 11, Del Verme M., Marino 24, Del Verme C., Lepre 4, Ostojic 5, Di Mauro (k) 10, Radakovic 4, Saturno, Tiso, Trotti.

Coach: Francesco Grande

Secondo: Luigi Marrocco

Pirossigeno Cosenza Basket: Carofiglio, Lonetti, Cerchiaro, Diminić 31, Festinese, Guido 5, Madrigrano, Montemurro, Rubino 3, Shvets 19, Sirakov 11, Ginefra (k) 3.

Coach: Sergio Carolillo

Secondo: Manu Gallo