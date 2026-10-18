Serie B, Michele Priolo travolgente nel derby: 4-1 alla Sangiovannese e primato solitario a punteggio pieno

La Michele Priolo continua a vincere e convincere. Nel derby contro la Sangiovannese, la formazione reggina si impone con un netto 4-1, conquistando la terza vittoria in altrettante giornate e confermandosi capolista solitaria a punteggio pieno nel campionato di Serie B. Un altro successo importante per la squadra allenata da mister De Stefano, capace di esprimere qualità, intensità e una notevole varietà di soluzioni offensive contro un’avversaria che, nonostante il risultato, ha cercato di opporre resistenza per tutta la partita. La prestazione delle reggine mette ancora una volta in evidenza la forza di un gruppo nel quale trovano spazio giocatrici di grande esperienza, elementi di qualità e giovani promesse. A decidere il derby sono le reti di Albano, Brenda Moreira, autrice di una doppietta, e capitan Porpiglia, mentre alla Sangiovannese non basta il gol nel finale di Ghisa.

Albano e Brenda Moreira trascinano la Michele Priolo nel primo tempo

La Michele Priolo parte con determinazione, assumendo il controllo del gioco e costruendo numerose occasioni da rete. Le reggine si rendono pericolose soprattutto con Brenda Moreira, che colpisce due pali, mentre il portiere della Sangiovannese, Dragan, si rende protagonista di diversi interventi decisivi per mantenere inizialmente il risultato in equilibrio. La pressione delle padrone di casa viene premiata nella parte conclusiva della prima frazione grazie a una delle giocatrici più giovani della rosa. È infatti la quattordicenne Albano a sbloccare il risultato, confermando l’ottimo momento di forma e portando in vantaggio la Michele Priolo. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio. Su una conclusione di Siclari, Dragan riesce ancora a respingere, ma sulla ribattuta si avventa Brenda Moreira, che trova il tap-in vincente e firma il 2-0. Un gol che consente alle reggine di chiudere il primo tempo con un doppio vantaggio, dopo una frazione caratterizzata da tante occasioni e da un’evidente superiorità offensiva.

Brenda Moreira firma la seconda doppietta consecutiva: quattro gol in campionato

La ripresa si apre seguendo lo stesso copione del primo tempo, con la Michele Priolo ancora pericolosa. A sfiorare il terzo gol è Giulia Siclari, che colpisce la traversa, aggiungendo un altro legno al conto delle occasioni costruite dalle padrone di casa. La Sangiovannese prova a reagire e in un paio di circostanze costringe Cacciola a intervenire per difendere il doppio vantaggio. Il portiere reggino risponde con sicurezza, impedendo alle ospiti di riaprire la gara. La Michele Priolo continua però a trovare spazi in ripartenza e proprio da una di queste situazioni nasce il 3-0. L’azione si sviluppa sull’asse Moreira-Sabatino e viene finalizzata dalla giocatrice brasiliana, che realizza la sua seconda rete personale.

Per Brenda Moreira si tratta della seconda doppietta consecutiva, un risultato che le permette di raggiungere quota quattro gol in campionato dopo appena tre giornate. Un contributo offensivo importante per la formazione di De Stefano, che può contare sulla capacità realizzativa della brasiliana e sulla qualità delle altre protagoniste della rosa.

Porpiglia cala il poker, Ghisa firma il gol della Sangiovannese

Con tre reti di vantaggio, la Michele Priolo mantiene il controllo della partita e continua a cercare la via del gol. Anche capitan Porpiglia va vicinissima alla marcatura, colpendo la traversa e portando a quattro il numero complessivo dei legni centrati dalle reggine nel corso del pomeriggio. La giocatrice riesce comunque a trovare la soddisfazione personale poco dopo. Presentandosi sola davanti a Nobile, Porpiglia non sbaglia e realizza la rete del 4-0, firmando il suo secondo gol consecutivo. La Sangiovannese riesce a rendere meno pesante il passivo soltanto quando il tempo è ormai vicino alla conclusione. È Ghisa a superare Marino e a realizzare il gol della bandiera, fissando il risultato sul definitivo 4-1. Nel corso dell’incontro, mister De Stefano ha dato spazio a tutte le giocatrici a disposizione, confermando la volontà di coinvolgere l’intero gruppo in questo avvio di stagione.

Michele Priolo prima da sola, prossimo appuntamento ad Agira

La vittoria nel derby permette alla Michele Priolo di restare da sola in vetta alla classifica con tre successi su tre partite disputate. Un avvio di campionato nel quale la formazione reggina sta mettendo in mostra non soltanto efficacia offensiva, ma anche la capacità di valorizzare le qualità delle giocatrici più esperte e il talento delle più giovani. Dal gol della quattordicenne Albano alla seconda doppietta consecutiva di Brenda Moreira, passando per la rete di capitan Porpiglia, il successo contro la Sangiovannese conferma le numerose risorse a disposizione di mister De Stefano. Il prossimo impegno porterà le reggine in trasferta al PalaPuglisi di Agira, dove affronteranno la formazione giallorossa ennese, una delle matricole del campionato di Serie B. Un nuovo appuntamento per la Michele Priolo, chiamata a dare continuità a un percorso iniziato con tre vittorie consecutive e il primato solitario in classifica.