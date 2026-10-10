Serie A2 Volley, Akademia Sant’Anna Messina al debutto casalingo: al PalaRescifina arriva Club Italia 

Prima gara casalinga per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Domenica 11 ottobre, alle ore 17, le SuperGirls di Coach Leo Barbieri esordiranno al “PalaRescifina” contro le giovani del Club Italia, nella sfida valida per la seconda giornata di Regular Season del campionato di Serie A2. Le siciliane arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta rimediata nella Capitale contro Roma (1-3: 25-23, 25-20, 20-25, 25-16). Un match in cui Messina ha tenuto testa alle avversarie per buona parte dell’incontro, cedendo i primi due set soltanto nei finali.

Nel terzo parziale è arrivata la reazione delle SuperGirls. Partite con maggiore aggressività, le ragazze di Coach Barbieri hanno mantenuto il controllo del gioco fino al 20-25 conclusivo, trascinate dagli attacchi di Lindgren e Henderson e dalla solidità a muro di Quero. Nel quarto set, però, le siciliane hanno accusato un calo fisico, consentendo a Roma di prendere il largo già nella prima metà della frazione e chiudere sul 25-16.

Roma che si è affidata soprattutto a Perovic, MVP con 25 punti, e Bosso, autrice di 14. Per le messinesi sono state le straniere Henderson e Lindgren a tenere viva la sfida, chiudendo rispettivamente con 18 e 16 punti, uniche atlete siciliane in doppia cifra.

Nonostante il risultato, la trasferta romana ha lasciato indicazioni positive, soprattutto a muro, con 13 punti diretti. Sul piano offensivo le attaccanti hanno mostrato buone individualità. A pesare sul bilancio finale sono stati soprattutto i 33 errori complessivi, di cui 18 in attacco.

Partendo dalla reazione mostrata nel terzo set, le ragazze di coach Barbieri hanno ripreso il proprio percorso di preparazione. Nel corso della settimana, in vista della sfida contro Club Italia, Messina ha ospitato nuovamente le amiche della Tonno Callipo Calabria Volley per un allenamento congiunto. Sono state le siciliane a imporsi (3-1), raccogliendo ulteriori indicazioni utili per il lavoro in palestra.

Adesso l’attenzione si sposterà sul “PalaRescifina”, pronto ad accogliere le SuperGirls per il debutto casalingo stagionale. Di fronte ci sarà, proprio come nella passata annata, il Club Italia. Messina avrà quindi l’occasione di ripartire dal sostegno del proprio pubblico per cercare i primi punti della stagione davanti ai tifosi di casa.

Prima della gara, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Stefania Corna, ex pallavolista azzurra recentemente scomparsa. La regista bergamasca aveva, tra l’altro, indossato la casacca di Club Italia nelle stagioni 2005-06 e 2006-07.

L’avversario di turno

Il Club Italia è pronto per un’altra avventura in A2. Come dimostrato da anni, la società federale sceglie giovani atlete da seguire e indirizzare verso una crescita – tecnica, ma soprattutto personale – con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per affacciarsi ai massimi livelli della pallavolo. Alla guida della squadra nuovamente Juan Cichello e Monica Cresta, rispettivamente head coach e seconda allenatrice. Con loro, presente anche Gabriele Antola in qualità di terzo allenatore e scoutman.

Tre sono le giocatrici confermate: le schiacciatrici Stella Caruso, Ludovica Tosini – reduce dall’oro europeo U22 -, e l’opposta Maria Solovei. Quest’ultima è stata la seconda realizzatrice di squadra della scorsa stagione, con 283 punti realizzati. In posto 2 arriva anche la bulgara Alexandra Nikolaeva Baleva (2008), vincitrice dell’U18 nazionale con il Volleyrò Casal de Pazzi.

Il reparto schiacciatrici si completa con Giulia Faleschini (2009), campionessa europea U18, e Giulia Voerzio (2009). Entrambe hanno vestito la maglia di Chieri, militando nei campionati Under 18 e Serie B1, così come la nuova palleggiatrice Andrea Carlotta Monetti. In cabina di regia ci sarà anche Vanessa Hernandez, classe 2008, reduce dall’esperienza al Volleyrò Casal de Pazzi insieme a Baleva.

In seconda linea, Sofia Giulì (ex Marsala Volley) e Stella Cornelli, miglior libero della finale U18 con la maglia della Scuola di pallavolo Anderlini Modena. Novità anche al centro, con l’ingresso nel roster di giovani promettenti. Tra queste Alice Guerra (Scuola di Pallavolo Anderlini Modena) e Giulia Savioli (Scandicci), convocate da Coach Parisi per i collegiali estivi della Nazionale seniores B; con loro, Letizia Feriozzi (Volleyrò Casal de Pazzi, miglior centrale della finale Under 18 femminile, ha militato anche in Serie B1) e la catanese Ginevra Neri (ex Ciclope Volley Bronte, Under 18 e Serie B2).

Roster giovane, ma pieno di potenzialità. Nella scorsa giornata, il club federale è stato sconfitto da Imola al tie-break (2-3: 25-22, 19-25, 24-26, 25-18, 20-22). Una gara spettacolare – come evidenziano i parziali – in cui entrambe le squadre hanno saputo gestire momenti complicati e di tensione.

Per il Club Italia, cinque atlete in doppia cifra: Ludovica Tosini (22), Maria Solovei (17), Stella Caruso (16), Letizia Feriozzi e Giulia Savioli (11). Spicca soprattutto la prestazione di Tosini in ricezione: su 60 palloni ricevuti, solo 5 errori e il 76% di positività e il 66% di ricezione positiva. La giovane schiacciatrice brilla anche a muro (4) insieme a Savioli (5) e Feriozzi (6).

I precedenti e le ex

Quattro i precedenti tra Messina e Club Italia. I primi due risalgono alla stagione 2022/23, quando le due formazioni si affrontarono nella Pool Salvezza: in entrambe le occasioni furono le siciliane ad avere la meglio, conquistando punti preziosi per una permanenza in categoria poi arrivata al termine di un percorso tutt’altro che scontato. Per Club Italia, invece, quella stagione si concluse con la retrocessione in Serie B1.

Gli altri due confronti appartengono alla scorsa stagione, quando Messina e Club Italia si sono incrociate in Regular Season. Anche in questo caso, il bilancio ha sorriso alle siciliane, capaci di imporsi sia all’andata che nella sfida di ritorno.

Tre le ex. Sara Bellia ha vestito la maglia di Club Italia nella stagione 2022/23, mentre Caterina Peroni ha militato nella formazione federale sia nel 2022/23 che nelle ultime due annate. Più recente, l’esperienza di Veronica Quero, in forza a Club Italia dal 2024 al 2026.

Le classifiche speciali

È ancora presto per delineare le gerarchie del campionato, ma la prima giornata ha già permesso a diverse atlete delle due formazioni di mettersi in evidenza nelle classifiche individuali.

Per Messina, Henderson e Lindgren occupano rispettivamente la decima e la sedicesima posizione nella “Top Spiker”, con 18 e 16 punti. Nella stessa graduatoria figurano anche tre giocatrici del Club Italia: Tosini, quinta con 22 punti, Solovei, quindicesima con 17, e Stella Caruso, diciannovesima con 16. Buoni riscontri anche nella “Top Blockers”, dove Quero si colloca al terzo posto con 5 muri vincenti, mentre Franceschini è quindicesima a quota 3. Il Club Italia piazza invece Feriozzi al secondo posto con 6 muri e Savioli al quinto con 5. In classifica anche Tosini, decima con 4 blocks.

Nella “Top Acer” compare Stella Caruso, undicesima con 2 ace. Spiccano inoltre i risultati nella “Top Receivers”: Cornelli e Tosini occupano la quinta e la sesta posizione con il 66,67%; la capitana messinese Rolando dodicesima con il 50%.

Passando alle statistiche di squadra, il Club Italia è terzo per punti realizzati – 86 – mentre Messina occupa la settima posizione con 67. Le due formazioni si distinguono soprattutto a muro, fondamentale in cui figurano rispettivamente al primo e al secondo posto (18 i federali, 13 quelli messinesi). Il Club Italia si conferma tra le migliori anche al servizio, con il secondo posto e 7 ace; Messina è invece nona con 3 punti diretti dai nove metri.

Le dichiarazioni pre-match

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “il Club Italia è una squadra giovane e, come tutti ben sappiamo, con molta fisicità. Quest’anno sono più esperte perché ci sono un paio di giocatrici che non solo sono state riconfermate, ma hanno già avuto esperienze in Nazionale o in finali nazionali. Per cui, sono giovani ma non inesperte”.

Sui 18 muri registrati dal Club Italia contro Imola: “sono state impressionanti. È innegabile che da parte nostra si debba tenere in considerazione questa loro arma, sia nelle scelte tecniche sia in quelle tattiche. Attenzione e coraggio saranno le parole chiave”.

Caterina Peroni (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “sarà una partita complicata in cui dovremo fare molta attenzione in attacco, perché Club Italia ha dimostrato di avere un muro ben composto. Per questo dovremo metterle in difficoltà su altri aspetti”.

Dall’altra parte della rete grandi amiche, tra cui Ludovica Tosini: “è un atleta che apprezzo moltissimo. Ci sono conosciamo dal 2022, tra Nazionale giovanile e Club Italia. Sono curiosa di scoprire l’effetto che farà vederla dall’altra parte della rete“.

Veronica Quero (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “loro sono una squadra imprevedibile, essendo molto giovani, alte e fisicate. Però, proprio perché giovani, hanno dei punti di debolezza che noi stesse abbiamo vissuto l’anno scorso: per questo sapremo dove colpire“.

Gli altri incontri della Regular Season e la classifica

Le altre gare della seconda giornata:

Cremonese vs Altino

Marsala vs Busto Arsizio

Roma vs Costa Volpino

Perugia vs Altamura

Monviso vs Padova

Fasano vs Offanengo

Trentino vs Imola

Classifica:

Trentino 3 Costa Volpino 3 Monviso 3 Padova 3 Roma 3 Altamura 3 Imola 2 Club Italia 1 Fasano 0* Perugia 0 Cremonese 0 Messina 0 Melendugno 0 Altino 0 Marsala 0 Offanengo 0

*una partita in meno.

Direzione di gara e dove vedere la gara online

Il match di domenica 11 ottobre sarà diretto dalla coppia arbitrale Andrea Caronna e Marco De Orchi. Al loro fianco, Sebastiano Rizzotto al video check e Giuseppe De Gaetano quale segnapunti federale

Alla partita si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (clicca qui per acquistare il biglietto), nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 15.30.

Tutte le gare della LVF A2 Fineco saranno inoltre disponibili su DAZN in modalità freemium, consentendo quindi agli appassionati di seguire gratuitamente l’intero campionato. Per accedere alle partite sarà sufficiente creare un account gratuito sulla piattaforma: non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, né inserire un metodo di pagamento.