Serie A2, Grottazzolina-Domotek Volley: la presentazione del big match, scontro al vertice per gli amaranto

Dopo due vittorie al tie-break che hanno acceso l’entusiasmo anche in cadetteria nel mondo amaranto, la Domotek Volley si prepara al banco di prova più impegnativo. In vetta c’è la sorprendente Rinascita Lagonegro, con una gara in più e un avvio a mille all’ora. Ma il prossimo ostacolo per gli amaranto è la Yuasa Battery Grottazzolina, avversario tosto e ben preparato, reduce da due anni in Superlega con decisa voglia di ritornarci immediatamente, che ritroverà per l’occasione il terreno amico del PalaGrotta.

La formazione di Coach Antonio Polimeni arriva carica dopo il 3-2 all’esordio in A2 Credem sul campo della quotata Abba Pineto e la rimonta emozionante dallo 0-2 al 3-2 contro i campioni di Supercoppa della Sfera Consoli Brescia, davanti al meraviglioso pubblico del Palacalafiore. Capitan Laganà e compagni hanno estrema voglia di vincere e brillare: il gioco espresso dal team rende la matricola amaranto indecifrabile e convincente, una vera mina vagante del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale nazionale DAZN.

L’avversario? Reduce da due stagioni ai massimi livelli, Grottazzolina riparte dalla Serie A2 con un organico ampiamente rinnovato, ma con importanti punti fermi. Confermato alla guida coach Massimiliano Ortenzi, alla 19ª stagione consecutiva sulla panchina della società.

Al centro restano Dragan Stankovic, nuovo capitano e autentico veterano del volley internazionale, con Marco Cubito; le novità sono Matteo Zamagni (da Pineto) e il baby Stefano Michelini, classe 2009, tra i più giovani esordienti dell’intera Serie A. Sulle bande la continuità è affidata a Michele Fedrizzi, cui si aggiungono il gradito ritorno di Oleg Antonov (dopo una stagione a Taranto) e l’arrivo di Oreste Cavuto (da Brescia); completa il reparto il giovane del vivaio Tommaso Moretti.

Totalmente rinnovata la regia con Filippo Mancini (da Brescia) e Nicola Mazzon (da Porto Viro), così come il reparto opposti con Tommaso Guzzo (reduce dalla SuperLega a Cisterna) e Luca Rossato (da Savigliano). A completare la seconda linea, accanto a Davide Luigi Russo (in arrivo da Sorrento). Arbitrano Maurizio Merli di Terni e Massimo Ancona di Bologna.