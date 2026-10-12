Serie A2, Akademia Sant’Anna Messina sconfitta in casa: il Club Italia passa al tie-break

La Cosedil F3 Motors Akademia Messina perde la prima in casa al tie-break contro il Club Italia (2-3: 21-25, 25-19, 23-25, 25-17, 13-15), al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo pallone. Innanzi al pubblico del “PalaRescifina”, le SuperGirls dimostrano il proprio carattere, rimontano e trascinano la gara al quinto set, senza però riuscire a completare l’impresa.

Nel primo parziale, Messina trova subito sicurezza e mette la testa avanti (8-5). Club Italia non sbaglia né dai nove metri né in attacco e, con Caruso – MVP della gara e Top Spiker della frazione – ristabilisce la parità sull’11-11. Le SuperGirls faticano in ricezione, chiudendo il set con un’efficienza del 20%, ma resistono alla pressione delle avversarie. Nella fase centrale si procede punto a punto, poi le ospiti allungano con Solovei e Tosini, aggiudicandosi il parziale.

Club Italia rientra in campo con lo stesso piglio del primo set, ma Messina risponde subito (2-2). L’equilibrio si mantiene fino al 9-9, poi le SuperGirls approfittano degli errori avversari e volano sul +4. Henderson, miglior realizzatrice dell’incontro a quota 23 punti insieme a Bellia, risponde presente alla fiducia accordata da Guiducci. A fare la differenza è soprattutto il contrattacco siciliano, che frutta sette occasioni contro le due delle federali. Messina pareggia così il conto dei set.

Le siciliane partono forte nella terza frazione, portandosi sul 6-2. Le avversarie, però, non mollano e si affidano a Caruso per ricucire lo svantaggio. È poi l’opposta Solovei, con sette punti nel parziale, a cambiare l’inerzia del gioco e a riportare avanti Club Italia. Messina perde lo slancio iniziale, mentre le ospiti allungano fino al +4 e si portano sull’1-2.

Il quarto set si apre come il precedente, con le SuperGirls subito avanti 4-0. Quero prende le misure alle attaccanti avversarie e trova tre punti a muro, conferendo quella solidità necessaria alla squadra. Club Italia prova a cambiare le carte in tavola ricorrendo alla panchina, ma Bellia e Lindgren, entrambe a segno sette volte nel parziale, trascinano Messina sul 17-10. Le padrone di casa amministrano il vantaggio e conquistano il tie-break.

Nel set corto, Club Italia ritrova subito ritmo e qualità, portandosi sul 3-5. Messina resta in scia e lotta su ogni pallone, ma Caruso e Tosini si confermano spine nel fianco della difesa siciliana: con sette e sei punti nel parziale, le due schiacciatrici spingono le ospiti sul +3. Le SuperGirls reagiscono con lucidità e, affidandosi a Lindgren, accorciano le distanze. Club Italia, però, non arretra e arriva sul 11-14. Quando la gara sembra ormai chiusa, Messina riaccende le speranze, risalendo fino al 13-14. A spegnere la rimonta è ancora Caruso, che chiude l’incontro con un potente attacco in diagonale.

Nel prossimo turno, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina sarà impegnata – nel turno infrasettimanale di mercoledì 14 ottobre – ore 20.30 – al “PalaCbl” contro Costa Volpino.

MVP e Top dell’incontro

MVP della gara la schiacciatrice Stella Caruso. Per lei 20 punti (18 in attacco con il 41% e 2 muri) e il 50% di efficienza in ricezione. Le Top Spikers sono le messinesi Saana Lindgren e Sara Bellia, entrambe a quota 23 punti. Quest’ultima è anche la Top Acer con 3 ace vincenti. A lasciare il segno a muro è Veronica Quero (Cosedil F3 Motors Messina), mentre la Top Receiver è Ludovica Tosini (Club Italia) con il 57% di positività e il 33% di perfetta su 33 palloni ricevuti e un solo errore.

Le dichiarazioni nel post-match

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “complimenti al Club Italia perché ha saputo metterci davvero in difficoltà. A livello statistico hanno ricevuto meglio di noi e sono state meno fallose. Nel corso della partita ci sono stati momenti che non abbiamo saputo gestire, ed è un peccato perché potevamo fare qualcosina in più. In difesa siamo partiti molto bene. Poi nell’arco della gara siamo calati. Loro, ripeto, hanno grande fisicità e noi dietro sugli spostamenti eravamo un po’ fermi, soprattutto sulle palle toccate. Sicuramente è una squadra in crescita e già diversa rispetto all’esordio contro Roma; un gruppo che ha bisogno di giocare per amalgamarsi sempre di più, viste anche le poche occasioni avute nella pre-season”.

Veronica Quero (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “è stata una gara molto combattuta. Nel corso della gara abbiamo avuto dei cali, faticando ad uscirne fuori; credo che la nostra sia stata comunque una buona gara. Loro hanno delle altezze importanti, sono state molto composte a muro e anche in attacco prendevano la palla molto alta – le conosco bene – è stato difficile. Forse ci è mancata un po’ di grinta in certi momenti. Quando eravamo sotto avremmo dovuto trovare un po’ di aggressività in più, anche perché le capacità le abbiamo. Purtroppo, però, non siamo riuscite a risalire quando eravamo in svantaggio, per il resto credo che abbiamo fatto la nostra partita”.

Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “siamo state molto brave a non demoralizzarci subito di fronte agli svantaggi subiti. Si sono visti molti aspetti positivi, ma anche quelli negativi come, per esempio, farci recuperare il terzo set o partire troppo tese al tie break. Sappiamo che questo campionato è molto difficile, ogni partita è una battaglia e loro hanno giocato molto bene”.

Sulla propria prestazione da 23 punti: “ho provato a cambiare i colpi, alternare i pallonetti, attacchi forti e sulle mani dato che loro hanno un muro alto. Sono contenta di esserci riuscita la maggior parte delle volte. Mi dispiace che non sia bastato”.

Il tabellino AkademiaFerraro SMI Roma Volley vs Cosedil F3 Motors Messina 3-1 (25-23, 25-20, 20-25, 25-16).

Ferraro SMI Roma Volley: Perovic 25, Turlà 4, Polesello 5, Bosso 14, Pecorari 11, Biesso 7, Muzi 0, Martinelli n.e., Baratella 0, Zannoni (L) 0, Escamilla n.e., Torok 0. 1st Coach: A. Di Peco, 2nd Coach: F. Antonazzo.

Cosedil F3 Motors Messina: Gazzola 0, Peroni 3, Lindgren 16, Quero 11, Bellia 10, Henderson 18, Rolando (L) 0, Pegoraro 1, Caruso n.e., Franceschini 5, Colombano 0, Guiducci 1. 1st coach: L. Barbieri, 2nd coach: F.Collina.

Arbitri: Martin Polenta e Gianmarco Annese.

Video check: Claudio Bolognesi.

Segnapunti federale: Marco Leonardi.

Durata set: 31’,29’,30’,29’.

Ferraro SMI Roma Volley: ace 5, bs 10, muri 8, errori 17.

Cosedil F3 Motors Messina: ace 3, bs 9, muri 13, errori 33.

Attacco: 35%-34%. Ricezione pos.:57%-52%.

MVP: Nikoleta Perovic (Ferraro SMI Roma Volley).