Serie A2, Akademia Sant’Anna Messina ancora ko: Costa Volpino si impone 3-0

Terza sconfitta stagionale per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, superata 3-0 (25-12, 25-22, 30-28) dalla CBL Costa Volpino al “PalaCBL”, nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata di andata della Regular Season di Serie A2 Fineco. Le lombarde conquistano il terzo successo consecutivo e restano in vetta alla classifica a punteggio pieno. Le SuperGirls, ancora ferme a un punto, tornano dalla trasferta con il rammarico per un terzo set condotto a lungo e sfuggito ai vantaggi.

La formazione di coach Leo Barbieri fatica a entrare in partita, subendo l’iniziativa delle padrone di casa in un primo parziale chiuso 25-12. Nel secondo trova maggiore equilibrio, migliora la qualità del proprio gioco e resta in corsa fino alle battute conclusive. La reazione prosegue nel terzo, quando Messina prende il comando e costruisce un vantaggio di otto punti sul 10-18. Costa Volpino recupera progressivamente terreno, raggiunge le siciliane sul 23-23 e si impone 30-28.

Il confronto statistico

Il confronto statistico fotografa soprattutto il divario offensivo: 43% di attacchi vincenti per Costa Volpino contro il 26% di Messina, con un’efficienza rispettivamente del 28% e del 13%. Le SuperGirls fanno meglio a muro (10 punti contro 4) e in ricezione positiva (65% contro 52%), ma concedono 26 punti su errore, contro i 22 delle avversarie. Gli errori diretti in attacco sono 9 per Messina e 6 per Costa Volpino.

Puck Hoogers è la miglior realizzatrice dell’incontro con 19 punti, seguita dall’ex Giulia Viscioni, a quota 16. Per Messina, Saana Lindgren e Sara Bellia chiudono entrambe con 9 punti, Caterina Peroni ne realizza 7. Positiva la prestazione in seconda linea di capitan Elena Rolando: 80% di ricezione positiva, 60% di perfetta e nessun errore sui 20 palloni ricevuti.

Il prossimo turno

La Cosedil F3 Motors Akademia Messina tornerà in campo domenica 18 ottobre alle ore 17, ancora in trasferta. Le SuperGirls saranno impegnate al Sanbàpolis di Trento contro l’Itas Trentino, nella quarta giornata di andata della Regular Season di Serie A2 Fineco.

Starting Six

Coach Barbieri schiera Guiducci in regia, Henderson e Bellia in posto 4, Lindgren opposta, Quero e Franceschini al centro, Rolando libero. Per Costa Volpino, coach Cominetti sceglie la diagonale Dell’Orto-Viscioni, Hoogers e Longobardi posto 4, Talarico e Pizzolato centrali, Gamba libero.

La cronaca

1° set (25-12)

Il servizio di Guiducci apre la sfida. Viscioni firma il primo punto, prima di commettere l’errore che ristabilisce la parità. Costa Volpino prende rapidamente il controllo degli scambi, mette sotto pressione la ricezione messinese e si porta sul 4-1. Lindgren prova a rispondere, ma le lombarde difendono con continuità e allungano fino al primo time out chiamato da Barbieri.

Alla ripresa, Viscioni trova un pallonetto vincente per l’8-3. Longobardi colpisce direttamente dai nove metri, poi sbaglia il servizio successivo. Messina continua a faticare nella costruzione offensiva e, sul 13-5, Barbieri interrompe nuovamente il gioco.

Hoogers contribuisce ad ampliare il vantaggio delle Foxes. Il tecnico messinese inserisce Peroni al posto di Lindgren, senza riuscire a modificare l’andamento del parziale. Costa Volpino mantiene elevata l’efficacia offensiva, si porta sul 22-9 e chiude 25-12.

Migliore realizzatrice del set: Giulia Viscioni (Costa Volpino), 8 punti.

Punti concessi su errore: Messina 8, Costa Volpino 10.

2° set (25-22)

Messina mostra un atteggiamento diverso e conquista subito due punti di vantaggio. Costa Volpino reagisce con Viscioni e Longobardi, ristabilendo l’equilibrio. Le lombarde tornano avanti sul 5-4, ma Lindgren risponde e mantiene le siciliane in partita.

Longobardi trova un altro ace. Barbieri inserisce Peroni al posto di Henderson e la neoentrata si presenta con un muro su Viscioni che vale il 9-9. Due errori offensivi consentono alle padrone di casa di riprendere margine e, sul 13-10, il tecnico messinese chiama time out.

Viscioni porta Costa Volpino sul +4. Messina cambia ancora, con Pegoraro al posto di Franceschini, e prova a ricostruire il proprio gioco. Lindgren trova soluzioni efficaci da posto 2, ma Hoogers risponde in pipe e conserva il vantaggio delle lombarde.

Sul 20-16 la gara sembra indirizzata. Bellia, però, reagisce con un attacco e un muro vincenti, riportando le SuperGirls a due lunghezze. Cominetti ferma il gioco sul 22-20. Nel finale, Longobardi procura il set-ball e Hoogers lo trasforma nel punto del 25-22.

Migliori realizzatrici del set: Puck Hoogers (Costa Volpino) e Sara Bellia (Messina), 6 punti ciascuna.

Punti concessi su errore: Messina 9, Costa Volpino 5.

3° set (30-28)

Messina riparte con maggiore determinazione. Guiducci apre il parziale con un ace, Lindgren va a segno in attacco e Pegoraro trova il muro dello 0-3. Cominetti chiama subito time out, ma le siciliane continuano a spingere e raggiungono l’1-7.

Quero, Peroni e Pegoraro contribuiscono a mantenere il vantaggio delle SuperGirls, che arrivano fino al 10-18. Costa Volpino prova a reagire con Hoogers e Krasteva, riducendo progressivamente lo svantaggio. Sul 13-18 Barbieri interrompe il gioco per riordinare le idee delle sue.

Messina resta avanti, ma la pressione delle padrone di casa aumenta. Sul 21-23 il margine è ormai ridotto a due punti. Le lombarde sfruttano alcune difficoltà offensive delle ospiti e raggiungono la parità sul 23-23. Il finale si prolunga ai vantaggi. Un errore al servizio di Krasteva offre a Messina una nuova opportunità, ma Costa Volpino continua a rispondere. Populini entra al servizio e trova un ace importante nella fase decisiva. Henderson tiene in corsa le SuperGirls, prima che Pizzolato e Viscioni contribuiscano a chiudere il confronto sul 30-28.

Migliore realizzatrice del set: Puck Hoogers (Costa Volpino), 9 punti.

Punti concessi su errore: Messina 9, Costa Volpino 7.

MVP e Top dell’incontro

Francesca Dell’Orto, palleggiatrice della CBL Costa Volpino, viene premiata come MVP della gara. La sua distribuzione accompagna una prestazione offensiva nella quale spiccano Puck Hoogers, miglior realizzatrice con 19 punti, e Giulia Viscioni, autrice di 16.

A muro si distinguono le centrali messinesi Veronica Quero e Martina Pegoraro, entrambe con 3 punti vincenti. Marika Longobardi è la miglior realizzatrice al servizio, con 2 ace.

In ricezione, capitan Elena Rolando chiude con l’80% di positività, il 60% di perfetta e il 75% di efficienza, senza commettere errori sui 20 palloni ricevuti.

Le dichiarazioni del match

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Messina): “nel primo set loro sono partite a mille, mentre noi siamo andati veramente male e abbiamo fatto una fatica pazzesca in ogni fondamentale. Successivamente siamo riusciti a entrare in partita iniziando a fare il nostro gioco. Devo dire che abbiamo espresso un’ottima pallavolo per un set e mezzo, arrivando anche a condurre con otto punti di vantaggio. Poi, purtroppo c’è stato un vero e proprio tracollo in attacco, facendoci prendere dalla fretta e regalandone quattro o cinque palloni facili dall’altra parte. Questo è un peccato: ci voleva più coraggio. Si può anche perdere, ma bisogna farlo rischiando e non regalando scambi. Mi dispiace per questo finale, ma a parte questi due momenti devo dire che nella fase centrale della gara abbiamo fatto vedere un’ottima pallavolo“.

Caterina Peroni (Cosedil F3 Motors Messina): “all’inizio, soprattutto nel primo set, ci hanno messo molto in difficoltà in ricezione. Non siamo state brave a tenere la palla e, secondo me, abbiamo avuto troppa fretta nell’impostare il fondamentale. La situazione è migliorata con il passare del tempo, man mano che prendevamo le giuste misure, ed è un aspetto in cui siamo cresciute nel corso del match. Purtroppo, però, sono poi venuti a mancare altri fondamentali e, soprattutto, l’attenzione nei piccoli dettagli“.

Il tabellino CBL Costa Volpino vs Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-0 (25-12, 25-22, 30-28)

CBL Costa Volpino: Hoogers 19, Gamba (L) 0, Longobardi 4, Dell’Orto 0, Nonato 0, Busetti (L) n.e., Fumagalli 0, Viscioni 16, Talarico 4, Pizzolato 5, Populini 1, Kone n.e., Krasteva 5. 1st Coach: L. Cominetti, 2nd Coach: C. Albera.

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: Gazzola 0, Peroni 7, Lindgren 9, Quero 5, Bellia 9, Henderson 3, Rolando (L) 0, Pegoraro 5, Caruso n.e., Franceschini 0, Colombano n.e., Guiducci 2. 1st Coach: L. Barbieri, 2nd Coach: F. Collina.

Arbitri: Andrea De Nard e Matteo Selmi.

Durata set: 22’,24’,32’.

CBL Costa Volpino: ace 3, battute sbagliate 12, muri vincenti 4, errori diretti in attacco 6, punti concessi su errore 22.

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: ace 2, battute sbagliate 13, muri vincenti 10, errori diretti in attacco 9, punti concessi su errore 26.

Attacchi vincenti: 43%-26%. Efficienza in attacco: 28%-13%.

Ricezione positiva: 52%-65%.

MVP: Francesca Dell’Orto (CBL Costa Volpino).

La classifica Serie A2 Fineco 2026/27 – dopo la terza giornata

CBL Costa Volpino 9 Erreci Busto Arsizio 9 Nuvolì Altafratte Padova* 6 Bartoccini +energia Perugia 6 Itas Trentino 6 Club Italia 5 Trasporti Bressan Offanengo 4 Olio Pantaleo Volley Fasano* 4 Panbiscò Leonessa Altamura 4 Wash4Green Monviso Volley* 3 Caldaie Melgari VBC Cremonese* 3 Clai Imola Volley 3 Ferraro SMI Roma Volley 3 Sigel Seap Marsala Volley 2 Narconon Volley Melendugno* 1 Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1 Tenaglia Altino Avatese Volley 0

*Una partita in meno.