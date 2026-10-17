Serie A2, Akademia Sant’Anna Messina a Trento in cerca di riscatto: la presentazione del match

Seconda trasferta consecutiva per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, attesa domenica 18 ottobre, alle ore 17, sul taraflex del Sanbàpolis di Trento per affrontare l’Itas Trentino nella quarta giornata d’andata della Regular Season del campionato di Serie A2 femminile di volley, a girone unico. Le messinesi cercano ancora il primo successo stagionale dopo un avvio complicato, che le vede occupare il penultimo posto in classifica con appena un punto.

Nelle prime tre giornate, le SuperGirls di coach Barbieri non sono riuscite a conquistare una vittoria. Dopo la sconfitta all’esordio contro Roma, è arrivato il tie-break perso contro il Club Italia nella prima partita casalinga del PalaRescifina. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, invece, la formazione siciliana è stata battuta sul campo della capolista Costa Volpino con il risultato più netto.

Akademia Messina, il ko contro Costa Volpino e l’occasione sprecata nel terzo set

Al PalaCBL, la sfida contro Costa Volpino si è conclusa con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-22, 30-28), un risultato netto che non racconta completamente quanto accaduto nell’ultimo parziale, quando Messina ha avuto l’opportunità di riaprire l’incontro, sprecando un vantaggio di otto punti sul 10-18.

Nel primo set, le ragazze di coach Barbieri sono partite a rilento, lasciando alle padrone di casa il controllo del gioco. Costa Volpino ha così conquistato agevolmente il parziale per 25-12. Nel secondo, Messina ha provato a reagire, iniziando con maggiore determinazione, ma le lombarde hanno risposto colpo su colpo grazie anche alle prestazioni dell’ex Viscioni e di Longobardi. Nonostante i cambi effettuati e i punti realizzati da Lindgren, i numerosi errori delle siciliane hanno consentito alle avversarie di allungare. Nel finale Bellia ha tentato di riaprire il set, ma Hoogers ha firmato il punto del 25-22.

Ben diverso l’andamento del terzo parziale, con Messina avanti fino al 10-18 grazie alle giocate di Lindgren, Pegoraro e Peroni. Costa Volpino ha però reagito, costruendo una progressiva rimonta con Hoogers e Krasteva fino a raggiungere la parità sul 23-23. Ai vantaggi, dopo un serrato confronto punto a punto, le lombarde hanno completato il sorpasso, imponendosi per 30-28 e chiudendo la partita in tre set.

Le statistiche evidenziano soprattutto la differenza nel rendimento offensivo. Costa Volpino ha chiuso con il 43% di efficacia e il 28% di efficienza in attacco, contro il 26% e il 13% registrati da Messina. Le SuperGirls hanno invece prevalso a muro, con 10 punti contro 4, e nella ricezione positiva, con il 65% contro il 52% delle avversarie.

Determinante anche il peso degli errori: Messina ha concesso complessivamente 26 punti alle lombarde, contro i 22 regalati da Costa Volpino. Nelle conclusioni offensive, le siciliane hanno commesso 9 errori diretti, rispetto ai 6 delle padrone di casa.

Sul piano individuale, Puck Hoogers è stata la miglior realizzatrice con 19 punti, seguita dall’ex Giulia Viscioni, che ne ha messi a segno 16. Per Messina, Saana Lindgren e Sara Bellia hanno chiuso con 9 punti ciascuna, mentre Caterina Peroni ne ha realizzati 7.

Da sottolineare anche la prestazione difensiva della capitana Elena Rolando, impeccabile sui 20 palloni lavorati, con l’80% di ricezione positiva, il 60% di ricezione perfetta e nessun errore a referto.

Per le messinesi non c’è però tempo per soffermarsi sulla sconfitta. La trasferta di Trento rappresenta una nuova occasione per muovere la classifica e, soprattutto, ritrovare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

Itas Trentino, l’avversaria di Messina: organico rinnovato e conferme importanti

L’Itas Trentino si presenta alla nuova stagione con un organico competitivo e parzialmente rinnovato. Alla guida della squadra è stato confermato coach Alessandro Beltrami, affiancato dal secondo allenatore Cataldo Di Michele e dallo scoutman Samuel Dietre.

Sono sei le giocatrici confermate rispetto alla precedente stagione: la capitana e palleggiatrice Sofia Monza, le schiacciatrici Virginia Ristori Tomberli, Alice Pamio ed Emily Cheyenne Colombo, quest’ultima utilizzata anche nel ruolo di opposta, il libero Rebecca Laporta e la centrale Greta Iob.

A completare il reparto delle opposte è arrivata la slovena Polona Frelih, proveniente dal GEN-I Volley Slovenia. In seconda linea, accanto a Laporta, figura Sofia Luchi, giovane classe 2008 arrivata dall’Ata Trento, formazione di Serie B2.

Al centro della rete sono state inserite Ludovica Sismondi, proveniente dalla Cbf Balducci Hr Macerata, e Arianna Bovolenta, sorella di Alessandro e reduce dall’esperienza al Club Italia.

Nel reparto delle palleggiatrici, al fianco di Monza, c’è l’ex messinese Emma Rizzieri, che ha scelto Trento come nuova tappa del proprio percorso di crescita sportiva. La giocatrice ha già ottenuto un riconoscimento importante in questo avvio di campionato, venendo premiata come MVP della seconda giornata al termine della sfida contro Imola.

Completano il reparto delle schiacciatrici Emma Galbero, proveniente dal New Volley Ripalta in B1, e Martina Susio, arrivata dal Club Italia. Quest’ultima è tornata in campo dopo l’infortunio che le aveva impedito di partecipare agli Europei Under 22 della scorsa estate. Un recupero affrontato con pazienza, che le ha consentito di ritrovare progressivamente la migliore condizione fisica.

Dopo le prime giornate, proprio Martina Susio è la miglior realizzatrice dell’Itas Trentino con 56 punti.

Trento reduce dal tie-break perso contro il Club Italia

Nell’ultimo turno di campionato, l’Itas Trentino ha ceduto al Club Italia per 2-3, con i parziali di 18-25, 25-23, 19-25, 25-20 e 16-14. Una sconfitta contro la stessa formazione che aveva già superato Messina nelle giornate precedenti.

La partita, disputata mercoledì al PalaRaschi di Parma, ha visto le trentine offrire una prestazione combattiva nonostante alcune difficoltà fisiche nell’organico.

L’opposta slovena Polona Frelih è stata tenuta precauzionalmente a riposo per un lieve risentimento al polpaccio, mentre Ludovica Sismondi non era nelle migliori condizioni fisiche. Nonostante questo, le ragazze di Beltrami si sono portate avanti per due set a uno, prima di subire la rimonta delle azzurrine allenate da coach Cichello.

Tre le giocatrici trentine in doppia cifra. Alice Pamio è stata la Top Spiker dell’incontro con 28 punti e il 43% in attacco, mettendo in difficoltà la difesa avversaria grazie alla varietà delle proprie soluzioni offensive. Positive anche le prove di Martina Susio, autrice di 16 punti, e di Greta Iob, che ha chiuso con 14 punti, di cui 7 a muro.

Tra le fila del Club Italia si sono distinte la capitana e MVP Stella Caruso, con 23 punti, Tosini, con 18, e la centrale Feriozzi.

I precedenti tra Messina e Trento e le due ex della sfida

Sono quattro i precedenti tra Akademia Messina e Itas Trentino, con un bilancio favorevole alla formazione siciliana, che ha conquistato tre vittorie contro l’unico successo delle trentine.

Le prime due affermazioni delle SuperGirls risalgono a due stagioni fa, durante la Pool Promozione. L’ultimo successo messinese è arrivato invece nella scorsa annata, quando, nel girone d’andata della Regular Season, le siciliane superarono in quattro set Trento, che allora occupava la vetta della classifica.

Nel confronto del girone di ritorno, l’Itas Trentino riuscì invece a imporsi al PalaRescifina per 1-3.

Due le ex protagoniste della sfida, una per parte. Gaia Guiducci ha indossato la maglia di Trento in Serie A1 nella stagione 2023/2024, mentre nell’organico trentino figura la palleggiatrice Emma Rizzieri, vecchia conoscenza del pubblico messinese.

L’atleta originaria di Rovigo si è già ritagliata uno spazio importante in questo avvio di stagione. Durante la precedente esperienza in riva allo Stretto, Rizzieri aveva compiuto un significativo percorso di crescita, assumendosi responsabilità sempre maggiori e contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Le classifiche individuali: Quero domina a muro, Bellia e Henderson tra le migliori realizzatrici

Le graduatorie individuali della Serie A2 offrono ulteriori elementi di confronto tra le due formazioni.

Per Messina, Henderson e Bellia occupano rispettivamente la 16ª e la 18ª posizione nella classifica Top Spiker, con 44 e 42 punti. Nella stessa graduatoria figurano le trentine Susio e Pamio: la prima è quarta con 56 punti, mentre la seconda occupa la 19ª posizione a quota 41.

Nel fondamentale del muro spicca la prestazione della messinese Quero, prima nella classifica Top Blocker con 12 muri vincenti. Sul fronte trentino si distingue Greta Iob, che ne ha realizzati 9.

Nella graduatoria delle migliori battitrici, la Top Acers, la schiacciatrice messinese Sara Bellia occupa la decima posizione con 4 ace. Per Trento, Martina Susio è quarta con 6.

Per quanto riguarda la ricezione, la capitana messinese Elena Rolando si trova al ventesimo posto nella Top Receivers, con il 41,18%. Le giocatrici dell’Itas Trentino occupano posizioni più alte: Ristori è terza con il 64,29%, Laporta quarta con il 63,41%, Susio quattordicesima con il 45,71% e Pamio quindicesima con il 45,45%.

Anche le statistiche collettive mostrano diverse analogie tra le due squadre. Trento è terza per punti realizzati con 216, mentre Messina è quarta con 204. In battuta, entrambe hanno totalizzato 11 ace, occupando rispettivamente il terzo e il quarto posto.

La differenza più significativa emerge nel fondamentale del muro, dove Messina è terza con 34 punti, mentre Trento occupa la nona posizione con 24 muri vincenti, dieci in meno delle siciliane.

Gaia Guiducci: “scenderemo in campo per dare il massimo, lottare su ogni pallone”

Alla vigilia della trasferta di Trento, la vice capitana della Cosedil F3 Motors Akademia Messina, Gaia Guiducci, analizza il momento della squadra e le difficoltà dell’impegno che attende le SuperGirls.

“Ci attende una partita impegnativa. Veniamo da un momento non semplice con tre sconfitte alle spalle e affrontiamo un avversario di valore, ma in questa categoria non esistono gare facili. Nonostante le difficoltà iniziali, legate anche a un calendario non proprio favorevole, il morale deve restare alto. Siamo una squadra con ampi margini di crescita e con tutte le potenzialità per fare bene”.

La palleggiatrice messinese sottolinea quindi la necessità di proseguire il lavoro e mantenere alta la determinazione, nonostante i risultati negativi delle prime giornate.

“Serve pazienza – continua la vice capitana messinese – e la determinazione di continuare a lavorare duro: a tratti, come nella gara contro Costa Volpino, abbiamo già dimostrato il nostro valore, anche se il risultato finale non ci ha reso piena giustizia. Scenderemo in campo per dare il massimo, lottare su ogni pallone e conquistare i primi punti e la prima vittoria della nostra stagione”.

Serie A2 femminile, il programma della quarta giornata e la classifica

La quarta giornata della Regular Season propone, oltre alla sfida tra Itas Trentino e Cosedil F3 Motors Akademia Messina, gli incontri Altino-Marsala, Busto Arsizio-Costa Volpino, Altamura-Costa Volpino, Fasano-Club Italia, Perugia-Padova, Monviso-Offanengo e Melendugno-Imola.

La classifica vede al comando Padova, Costa Volpino e Busto Arsizio con 9 punti, seguite da Perugia e Trentino a quota 6 e dal Club Italia con 5. A quota 4 si trovano Offanengo, Fasano e Altamura, mentre Monviso, Cremonese, Imola e Roma hanno 3 punti. Seguono Marsala con 2 punti, Melendugno e Messina con 1 e Altino ancora ferma a zero. Fasano, Monviso e Melendugno hanno disputato una partita in meno.

Trento-Akademia Messina: arbitri, orario e dove vedere la partita gratis su DAZN

La partita tra Itas Trentino e Cosedil F3 Motors Akademia Messina si disputerà domenica 18 ottobre alle ore 17, sul campo del Sanbàpolis di Trento.

A dirigere l’incontro sarà la coppia arbitrale composta da Denise Galletti e Antonino Di Lorenzo. Al video check sarà presente Andrea Emanuele Muliedda, mentre Matteo Fellin ricoprirà il ruolo di segnapunti federale.

La sfida sarà disponibile su DAZN, piattaforma che trasmette tutte le gare della LVF A2 Fineco in modalità freemium, permettendo agli appassionati di seguire gratuitamente l’intero campionato.

Per guardare le partite sarà sufficiente creare un account gratuito su DAZN, senza necessità di sottoscrivere un abbonamento o inserire un metodo di pagamento.