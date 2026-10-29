Serie A Tennistavolo, la Top Spin Messina ospita Sassari: la presentazione del match

È finalmente tempo di riabbracciare i propri tifosi per la Top Spin Messina Amtivo. Domani (venerdì 30 ottobre), nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), con inizio alle ore 18, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio vivrà il suo debutto casalingo stagionale ricevendo la visita del Tennistavolo Sassari nella quarta giornata di Serie A1 maschile. Dirigerà la sfida Raffaele D’Ambrogio di Messina.

Un successo pieno (3-1) contro il Santa Tecla Nulvi, ottenuto nel match d’apertura del concentramento di Milano e due sconfitte di misura per 3-2, contro Muravera, sempre in occasione della tappa meneghina e poi a Reggio Emilia, nel ruolino di marcia dei ragazzi guidati in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso, attualmente a quota 5 ed al terzo posto in classifica. Voglia di riscatto, dunque, per la Top Spin che può contare in questa stagione sul moldavo Vladislav Ursu, sui croati Tomislav Pucar e Frane Tomislav Kojić, sullo slovacco Lubomir Pistej e sul terzetto italiano formato da Niagol Stoyanov, Daniele Pinto e Giacomo Izzo.

Per il Tennistavolo Sassari, che ha raccolto tre punti nelle prime tre giornate, frutto della recente vittoria a spese del Santa Tecla Nulvi, dopo le battute d’arresto subite contro Muravera e di fronte alla capolista Apuania Carrara, sono fin qui scesi in campo l’esperto croato Andrej Gacina, Andrea Puppo, il senegalese con passaporto danese Ibrahima Diaw e Marco Antonio Cappuccio. L’italo-argentino Santiago Lorenzo, l’argentino Horacio Cifuentes e il polacco Marek Badowski completano il roster a disposizione di coach Mario Santona. I sardi sono stati avversari della Top Spin nella finale scudetto 2024/2025, conquistando il tricolore in gara3 e, successivamente, anche in occasione della semifinale playoff del 2025/2026, quando furono invece Ursu e compagni a centrare il passaggio del turno, vincendo sia in casa (3-1) che in trasferta (3-2). (Messina, 29 ottobre 2026)

Il programma della 4ª giornata di Serie A1:

Marcozzi Cagliari-Apuania Carrara 0-3

30/10 ore 18:00 – Top Spin Messina Amtivo-Tennistavolo Sassari

31/10 ore 16:00 – Santa Tecla Nulvi-Città di Siracusa

Rinviata al 15/11 ore 17:00 – TT Reggio Emilia-Muravera TT

Classifica

Apuania Carrara 9 punti* Città di Siracusa 6 Muravera TT 5 Top Spin Messina Amtivo 5 TT Reggio Emilia 4 Marcozzi Cagliari 4* Santa Tecla Nulvi 3 Tennistavolo Sassari 3

*una partita in più