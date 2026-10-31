Serie A Tennistavolo, la Top Spin Messina battuta 2-3 da Sassari

Un grande Tomislav Pucar non è bastato alla Top Spin Messina Amtivo, superata di misura a Villa Dante dal Tennistavolo Sassari per 2-3 nella gara valida per la 4^ giornata di Serie A1 di tennistavolo. Risultato amaro per la formazione del presidente Giorgio Quartuccio che, al debutto casalingo stagionale, avrebbe voluto regalare una gioia ai propri tifosi.

Sotto la direzione arbitrale di Raffaele D’Ambrogio di Messina, nel singolare d’apertura Lubomir Pistej ha ceduto in tre set contro Andrej Gacina. Il croato è partito forte (4-1), allungando da 6-3 a 11-3 nel primo parziale. Nella seconda frazione lo slovacco si è trovato nuovamente a rincorrere (2-7), essendo bravo ad effettuare l’aggancio sul 9-9. I due punti conclusivi siglati da Gacina hanno però vanificato la sua rimonta. Accumulato un certo margine (6-1) nel terzo, il giocatore in forza ai sassaresi ha chiuso il discorso per 11-3.

Tomislav Pucar ha rimesso la situazione in equilibrio, per i ragazzi guidati in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso, battendo Santiago Lorenzo per 3-1 al termine di un match altamente spettacolare. Il croato ha sprintato (7-3) nel primo parziale, dovendo fare i conti con la reazione (8-6) prodotta da Lorenzo. Raggiunto il 10-6, Pucar ha atteso il terzo set-point per imporsi sulla risposta a rete dell’italo-argentino. Emozioni a mille nella seconda frazione. Da 4-1 per Lorenzo a 6-5 in favore di Pucar, l’ospite è tornato avanti (8-6) in seguito al time-out, venendo subito ripreso (8-8). Nel duello punto a punto Lorenzo ha avuto un’occasione sul 10-9, senza concretizzarla. Ai vantaggi un’altra chance svanita per Lorenzo e poi tre in serie per Pucar, con l’epilogo che ha premiato Lorenzo sul 16-14. Assai adrenalinico il terzo set.

Lorenzo è balzato inizialmente sul 5-0 e quindi sul 10-3, rendendo la strada durissima a Pucar. Il croato ha però tirato fuori gli artigli, annullando i 7 set-point in possesso del rivale fino a compiere una rimonta memorabile (10-10), accompagnato dagli applausi del pubblico. Scampato il pericolo, tra scambi prolungati e colpi di straordinario livello, Pucar ha esultato al quinto set-point per 16-14. Il croato ha successivamente recuperato da 4-7 nel terzo, col brivido del 9-10. Una volta riagganciato Lorenzo, l’atleta della Top Spin ha tagliato il traguardo di slancio per 12-10.

Avvio illusorio per Niagol Stoyanov contro Andrea Puppo. Subito botta e risposta, con il livornese recuperato da 5-0 a 5-5. Sul 9-8 per Puppo, il padrone di casa ha ribaltato le sorti del set, centrando tre punti di fila utili all’11-9. Grande rammarico nel secondo, con Stoyanov saldamente avanti 9-4. Nonostante il time-out, chiamato quando l’avversario era risalito sul 9-7, Puppo ha completato la rimonta (9-9). Tutto di nuovo in discussione. Stoyanov ha sciupato un set-point (10-9), prima di cedere per 10-12, accusando il colpo. Puppo è ripartito al meglio (8-3) nel terzo, Stoyanov è tornato a galla (8-6), ma il giocatore di Sassari ha prevalso per 11-7. Nel quarto, cominciato bene (5-0) da Puppo, il livornese ha ridotto il gap (9-6), senza poter scongiurare il verdetto (11-7).

Nel derby croato rotondo 3-0 inflitto da Tomislav Pucar ad Andrej Gacina, ex compagni di squadra all’Apuania Carrara. Pucar ha accelerato da 3-3 a 7-3 nel primo set, Gacina è riuscito ad accorciare (7-6), ma l’ulteriore allungo (10-6) di Pucar lo ha portato a conquistare il parziale al terzo set-point per 11-8. Altalena incredibile nel secondo, con Pucar che si è visto rimontare da 5-3 a 5-8, ma è stato successivamente in grado di capovolgere la situazione in proprio favore da 6-9 a 11-9. Con Gacina avanti (4-2) in avvio del terzo, un inarrestabile Pucar lo ha sempre ripreso ad ogni tentativo di fuga. Da 6-7 a 9-7 è stato il padrone di casa, sfruttando un rovescio strepitoso, a piazzare lo sprint giusto. Sul 10-8 Pucar ha trionfato al primo match-point, consegnando ai suoi il 2-2.

Lubomir Pistej e Santiago Lorenzo in campo per l’atto decisivo. Da 5-2 per Lorenzo a 5-5, il primo set è proseguito sui binari dell’equilibrio. L’italo-argentino si è costruito una chance sul 10-9 e un’altra ancora sull’11-10, entrambe evaporate. Due anche i tentativi falliti da Pistej (12-11, 13-12) ai vantaggi, con Lorenzo che ha prevalso per 15-13. Dopo il 4-4 è stato Lorenzo a scappare via (7-4) nel secondo, ma Pistej lo ha prontamente riagganciato (8-8). Grazie a tre punti consecutivi è stato comunque il giocatore ospite a far suo il set, andando sul 2-0. Lo slovacco non si è arreso di fronte al 2-5 di partenza del terzo e, dopo il time-out, ha operato il sorpasso (6-5), cambiando marcia. Lotta serrata, con Pistej che da 9-9 è approdato dritto al traguardo (11-9), riaprendo la contesa.

Il quarto set ha però fatto registrare una svolta improvvisa, da 3-2 per Pistej a 9-3 per Lorenzo, con quest’ultimo che si è imposto per 11-5, decretando il successo di Sassari nei confronti della Top Spin Messina Amtivo. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, al terzo 2-3 consecutivo, aggiunge almeno un punto alla propria classifica, andando a quota 6.

Top Spin Messina Amtivo-Tennistavolo Sassari 2-3