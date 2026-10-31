Seminara, il sindaco Piccolo annuncia nuovi interventi: strade, verde pubblico e illuminazione al centro del piano | VIDEO

Un piano di interventi per migliorare la sicurezza delle strade, il decoro urbano e l’illuminazione pubblica a Seminara. È quanto annunciato dal sindaco Giovanni Piccolo nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Il primo cittadino ha illustrato le principali attività che l’Amministrazione comunale intende portare avanti nell’ultima fase del mandato, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del territorio e rispondere alle esigenze dei residenti.

Seminara, interventi sulle strade e riqualificazione dell’ingresso da Barritteri

Uno degli interventi principali annunciati dal sindaco riguarda il rifacimento della strada di accesso a Seminara proveniente da Barritteri, considerata “un collegamento importante per raggiungere il centro abitato. L’opera rientra nel programma di miglioramento della rete viaria comunale, al quale si affiancherà la riqualificazione di diverse vie cittadine. L’Amministrazione intende inoltre intervenire sulla sistemazione del verde pubblico nelle piazze, attraverso attività finalizzate a migliorare la cura e l’aspetto degli spazi condivisi”.

Raccolta differenziata oltre il 50% e contrasto alle discariche abusive

Nel corso dell’intervista, il primo cittadino ha affrontato anche il tema della gestione dei rifiuti, rivendicando i risultati raggiunti dal Comune sul fronte ambientale. Secondo quanto riferito da Piccolo, “Seminara ha superato il 50% di raccolta differenziata, un traguardo che il sindaco considera significativo nel percorso intrapreso dall’Amministrazione”. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il lavoro svolto per eliminare le discariche abusive che “in passato interessavano alcune zone del territorio comunale. Un’attività che si inserisce negli interventi di tutela ambientale e recupero del decoro urbano, con l’obiettivo di preservare gli spazi pubblici e contrastare l’abbandono incontrollato dei rifiuti”.

Illuminazione pubblica, riparazioni immediate e progetto con Enel Sole

Un altro capitolo del programma amministrativo riguarda il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Il sindaco ha annunciato “interventi a breve termine per ripristinare il funzionamento dei lampioni danneggiati e migliorare le condizioni di illuminazione nelle aree interessate dai guasti. Queste operazioni precederanno un progetto di maggiore portata previsto con Enel Sole, finalizzato alla sostituzione integrale dei sostegni e della rete elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica. L’intervento punta a rinnovare le infrastrutture esistenti e a migliorare il servizio sul territorio comunale”.