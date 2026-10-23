Scuole, riaperti gli accessi a Siano Sud e Siano Nord. Sero: “giornata importante per i due plessi”

Un giorno significativo per la comunità scolastica del quartiere Siano. A seguito del completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza presso i plessi della scuola primaria di Siano Sud e Siano Nord, sono stati finalmente riaperti due fondamentali accessi alle strutture, chiusi da diversi anni. ​Nello specifico, presso la scuola primaria di Siano Sud sono stati portati a termine gli interventi di rifacimento e messa in sicurezza del muro di cinta, permettendo così la riapertura dello storico cancello d’ingresso. Contestualmente, alla scuola primaria di Siano Nord, si è provveduto al totale ripristino e sistemazione delle scalinate di accesso.

​Grazie a questi interventi, gli accessi sono di nuovo pienamente fruibili e in totale sicurezza per gli alunni, i genitori e tutto il personale docente e scolastico.

“Si tratta di un piccolo ma fondamentale passo in avanti e di una giornata di grande soddisfazione per entrambi i plessi” – dichiara il consigliere comunale Raffaele Sero. – “Dopo tantissimi anni riusciamo a restituire alla comunità ingressi sicuri e funzionali, migliorando la vivibilità e l’accessibilità delle nostre scuole“.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale per aver accolto con prontezza le mie sollecitazioni e alla ditta esecutrice per la qualità e la puntualità dei lavori svolti” – prosegue Sero’. – “Un ringraziamento particolarmente sentito va al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Manzoni”, il Dott. Giulio Comerci, unitamente a tutti i suoi collaboratori. Il Dirigente Comerci si sta dimostrando una risorsa davvero preziosa per il nostro territorio: un vero ‘uomo del fare’ che, sin dal suo insediamento, ha già dato tantissimo e che sono certo continuerà a dare un contributo straordinario alla crescita dell’Istituto Manzoni e di tutti i nostri ragazzi“.