Scuole a Messina, nessun accorpamento o soppressione per il 2027/2028: approvata all’unanimità la proposta

Nessun accorpamento né soppressione di istituzioni scolastiche nella Città Metropolitana di Messina per l’anno scolastico 2027/2028. È questa la proposta approvata all’unanimità dalla Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica, riunitasi questa mattina a Palazzo dei Leoni sotto la presidenza del sindaco metropolitano Federico Basile. La decisione si inserisce nel procedimento di definizione del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica per il prossimo anno scolastico e punta a mantenere invariata l’attuale organizzazione degli istituti presenti sul territorio provinciale.

Messina, la proposta: nessuna modifica alla rete scolastica per il 2027/2028

Durante la riunione, Leon Zingales, dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Messina, ha illustrato gli esiti degli incontri svolti la scorsa settimana con i rappresentanti della Regione Siciliana per approfondire le prospettive organizzative del sistema scolastico messinese. Dal confronto è emerso un orientamento favorevole alla conservazione dell’attuale configurazione della rete scolastica, non essendo stata individuata la necessità di procedere ad accorpamenti, soppressioni o altri interventi di ridimensionamento. Sulla base di queste indicazioni, la Conferenza provinciale ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di lasciare invariata l’organizzazione delle istituzioni scolastiche metropolitane.

Il confronto a Palazzo dei Leoni con Comuni, presidi e sindacati

Alla riunione hanno partecipato, oltre al sindaco metropolitano Federico Basile e al dirigente Leon Zingales, i rappresentanti dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela e Patti, dell’Associazione nazionale presidi, dei docenti e delle organizzazioni sindacali ANIEF, CISL e SNALS. Presenti anche Pietro La Tona, consulente dell’Amministrazione metropolitana, e Giacomo Villari, dirigente della IV Direzione “Istruzione, Edilizia scolastica e metropolitana”. Il confronto ha consentito di esaminare le indicazioni emerse dagli incontri con la Regione e di condividere una posizione unitaria sul futuro dell’organizzazione scolastica provinciale.

Basile: “salvaguardare le scuole e garantire continuità a studenti e famiglie”

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato il significato della proposta approvata dalla Conferenza, evidenziando l’importanza di preservare la presenza delle istituzioni scolastiche nelle diverse comunità del territorio. “L’approvazione unanime della proposta – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – punta a salvaguardare la presenza delle istituzioni scolastiche nelle comunità del territorio metropolitano, assicurando continuità organizzativa e attenzione alle esigenze degli studenti e delle famiglie”.