Scostamento di 7 miliardi in Cdm, Tajani: “flessibilità maggiore su Difesa ed energia”

Il governo si prepara a varare un nuovo scostamento di bilancio da circa 7 miliardi di euro per il 2026. Ad anticiparlo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Conferenza “Città nel Futuro 2030-2050” promossa da Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, e diretta da Francesco Rutelli, in corso al Maxxi di Roma. Tajani ha spiegato che la decisione sarà presa nella riunione del Consiglio dei ministri prevista per oggi.

“Oggi al Consiglio dei ministri decideremo lo scostamento di bilancio”, ha dichiarato il ministro, aggiungendo: “possiamo dire che ci sarà uno scostamento di circa 7 miliardi per quest’anno”. Secondo Tajani, lo spazio finanziario sarebbe reso possibile dalla “maggiore flessibilità in materia di difesa e nel settore energetico ottenuta grazie alla serietà dell’azione del governo”.