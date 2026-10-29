Scontro treni in Spagna: ritrovata viva un’italiana, due connazionali ancora dispersi. C’è il nome della prima vittima

Una notizia positiva arriva dalla Spagna, ancora sconvolta dal drammatico incidente ferroviario avvenuto in provincia di Toledo. Una delle tre cittadine italiane che risultavano disperse nella serata di ieri, mercoledì 28 ottobre, è viva e sta bene. La donna, che viaggiava a bordo del treno Renfe coinvolto nella collisione, ha contattato direttamente il Consolato italiano a Madrid per rassicurare sulle proprie condizioni.

A comunicarlo è la Farnesina, precisando che scende così a due il numero dei connazionali ancora dispersi. Le autorità diplomatiche italiane continuano a lavorare in stretto coordinamento con la polizia e i servizi sanitari spagnoli per ricostruire la situazione delle persone di cui non si hanno ancora notizie.

Incidente ferroviario in Spagna, la Farnesina: due italiani ancora dispersi

Il contatto della connazionale con il Consolato rappresenta un importante aggiornamento nelle operazioni di ricerca e identificazione dei passeggeri coinvolti nel disastro ferroviario sulla linea Madrid-Siviglia. La donna figurava tra le tre persone di nazionalità italiana per le quali, fino alla serata precedente, non erano disponibili informazioni certe. Dopo la sua comunicazione, le verifiche si concentrano sui due connazionali che risultano ancora dispersi, mentre prosegue il lavoro delle rappresentanze diplomatiche italiane insieme alle autorità locali.

Spagna, sale a 69 il numero delle vittime: morta una donna ricoverata in ospedale

Nel frattempo si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario di Urta, nella provincia di Toledo. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo El Mundo, il numero dei morti è salito a 69 dopo il decesso di una donna che era ricoverata presso l’ospedale di Ciudad Real.

La tragedia, provocata dallo scontro tra due treni sulla linea ferroviaria Madrid-Siviglia, continua dunque a registrare conseguenze drammatiche, mentre le autorità sono impegnate nell’identificazione delle vittime e nelle verifiche relative alle persone non ancora rintracciate.

Tra le vittime anche la giovane argentina Ana Conte

Tra le persone che hanno perso la vita nell’incidente figura anche Ana Conte, una giovane cittadina argentina, indicata come la prima vittima straniera identificata pubblicamente della tragedia ferroviaria. L’Ambasciata argentina ha diffuso una comunicazione ufficiale nella quale esprime il proprio “profondo cordoglio” per l’incidente, rivolgendo le condoglianze alle vittime e ai loro familiari.

La situazione resta particolarmente delicata anche per l’Italia, con due connazionali ancora da rintracciare. La Farnesina prosegue il coordinamento con le autorità spagnole per ottenere ulteriori informazioni, mentre la conferma delle buone condizioni della donna che ha contattato il Consolato rappresenta un primo elemento positivo in un quadro ancora segnato dal dolore e dall’incertezza.