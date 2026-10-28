Scontro treni in Spagna, cresce l’angoscia per gli italiani: segnalata una terza donna dispersa, al via il riconoscimento delle salme

Cresce la preoccupazione per gli italiani coinvolti nella strage ferroviaria in Spagna, avvenuta oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, nella regione di Toledo. Secondo un nuovo aggiornamento attribuito alla Farnesina, le autorità spagnole avrebbero segnalato una terza cittadina italiana dispersa in seguito allo scontro tra due convogli ad alta velocità. Il quadro riportato nella comunicazione parla complessivamente di nove connazionali coinvolti: cinque passeggeri recuperati in condizioni stabili, un sesto ricoverato in un ospedale di Toledo e altre tre donne delle quali non si hanno ancora notizie.

Incidente ferroviario a Toledo, la comunicazione della Farnesina

Questo il testo integrale dell’aggiornamento attribuito al Ministero degli Affari Esteri: “le autorità spagnole hanno indicato una terza cittadina italiana dispersa a causa dell’incidente fra due treni ad alta velocità oggi nella regione di Toledo. La situazione dei connazionali coinvolti è quindi la seguente: 5 passeggeri sono stati recuperati in condizioni stabili dai 2 treni coinvolti nell’incidente. Un sesto è ricoverato in un ospedale di Toledo; altre 3 sono considerate ‘disperse’. Le autorità spagnole hanno iniziato ad effettuare le operazioni di riconoscimento delle salme”.

Le operazioni di riconoscimento delle vittime sono dunque un passaggio fondamentale per chiarire la sorte delle persone ancora disperse. La situazione resta estremamente delicata, mentre proseguono le verifiche delle autorità spagnole e italiane.

Il bilancio dei connazionali resta da confermare. L’ultimo comunicato ufficiale della Farnesina consultabile al momento riferisce infatti di sette italiani coinvolti, due donne disperse, quattro persone in buone condizioni e una ricoverata fuori pericolo. La successiva segnalazione di una terza dispersa riportata nel testo ricevuto non risulta ancora verificabile attraverso la comunicazione istituzionale pubblicata.