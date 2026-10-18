Scontri e violenze in Italia, il Premier Meloni convoca una riunione urgente sull’ordine pubblico

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per domani, lunedì 19 ottobre, una riunione dedicata ai temi dell’ordine pubblico e della sicurezza, alla luce degli scontri che si sono verificati in questi giorni. La decisione del premier arriva in seguito ai recenti episodi di tensione e violenza, che hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della gestione dell’ordine pubblico. L’incontro sarà dedicato all’esame delle questioni legate alla sicurezza e agli scontri degli ultimi giorni. La riunione rappresenta un momento di confronto istituzionale su una questione tornata al centro dell’attenzione nazionale. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’orario, sui partecipanti o sulle eventuali decisioni che potranno essere assunte al termine dell’incontro. L’attenzione si concentra dunque sulla giornata di domani, quando si terrà la riunione convocata da Giorgia Meloni per affrontare il tema dell’ordine pubblico alla luce dei recenti scontri.

“Pronti a valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos”

“Domani ho convocato a Palazzo Chigi una riunione sull’ordine pubblico, per fare il punto sulla situazione e valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos. Difendere i cittadini, chi vive onestamente e chi garantisce la sicurezza di tutti viene prima di ogni indulgenza verso i violenti”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.