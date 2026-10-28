Sciopero treni, arriva la conferma di Ferrovie dello Stato: circolazione regolare, nessuna modifica agli orari

A seguito dell’Ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 204 T del 27 ottobre 2026, il Gruppo FS conferma la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari dalle ore 21 di giovedì 29, alle ore 21 di venerdì 30 ottobre. I treni viaggeranno pertanto secondo il normale orario di servizio, senza le modifiche previste in caso di sciopero.
Il Gruppo FS invita i viaggiatori a consultare l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com e i canali di informazione e assistenza nelle stazioni per eventuali aggiornamenti sulla circolazione.