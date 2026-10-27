Sciopero generale del 30 ottobre, Piantedosi alla convention di Cateno De Luca: “attenzione alta, rischio nuovi disordini”

Massima attenzione sulle prossime manifestazioni e sul rischio di nuovi disordini nelle piazze italiane. È il messaggio lanciato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenuto dal palco della convention nazionale di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, il progetto politico che vede protagonisti Cateno De Luca ed Ernesto Magorno. Il titolare del Viminale ha affrontato il tema della sicurezza pubblica e delle mobilitazioni giovanili, soffermandosi sullo sciopero generale previsto per venerdì 30 ottobre e sulle proteste che nelle ultime settimane hanno interessato diverse città italiane ed europee. Piantedosi ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione anche nei prossimi fine settimana, evitando però di associare automaticamente le manifestazioni sindacali agli episodi di violenza verificatisi in altre occasioni.

Piantedosi: “non è finita, dobbiamo mantenere alta l’attenzione nei prossimi fine settimana”

Dal palco della convention romana, il ministro dell’Interno ha espresso preoccupazione per la possibilità che le tensioni sociali possano tradursi in nuovi episodi di disordine pubblico. “Mi voglio preoccupare del fatto che non è finita lì, che dobbiamo mantenere alta l’attenzione anche nei prossimi fine settimana”, ha dichiarato Piantedosi. Un richiamo alla vigilanza che si inserisce nel quadro delle recenti mobilitazioni di piazza, alcune delle quali sono state accompagnate da tensioni e scontri. Il ministro ha quindi richiamato l’attenzione sull’appuntamento del 30 ottobre 2026, quando è previsto uno sciopero generale nazionale che interesserà diversi settori pubblici e privati.

Sciopero generale del 30 ottobre, Piantedosi distingue i sindacati dai movimenti protagonisti dei disordini

Parlando della mobilitazione sindacale prevista per venerdì, il ministro ha voluto distinguere le rivendicazioni dei lavoratori dalle azioni dei gruppi coinvolti nei recenti episodi di violenza. “Avremo un prossimo appuntamento il 30, che è venerdì prossimo, c’è uno sciopero generale rispetto al quale io mi sento di dire che non farei delle commistioni inappropriate, perché abbiamo visto che c’è una tendenza delle organizzazioni storiche ufficiali a tenersi differenziati un po’ da questi movimenti. Quindi non ho motivo di ritenere che l’organizzazione sindacale di base che ha proclamato questo sciopero possa avere delle tentazioni di utilizzare queste frange di giovani per fare qualcosa che non ha nulla a che vedere con le rivendicazioni che pongono in campo”, ha evidenziato Piantedosi. Il ministro ha quindi invitato a non confondere le organizzazioni sindacali con i gruppi responsabili di eventuali disordini, riconoscendo una distinzione tra le mobilitazioni legate a specifiche rivendicazioni e i comportamenti violenti. Lo sciopero generale del 30 ottobre è stato proclamato, tra gli altri, dall’Unione Sindacale di Base (USB) e coinvolgerà diversi comparti, con possibili ripercussioni sui trasporti e sui servizi pubblici.

Proteste giovanili in Europa, Piantedosi: “un fenomeno complesso che va oltre i confini nazionali”

Nel suo intervento, il titolare del Viminale ha ampliato l’analisi al fenomeno delle mobilitazioni giovanili in Europa, sottolineando come alcune dinamiche osservate in Italia trovino, a suo giudizio, elementi di somiglianza con quanto avvenuto in altri Paesi. “E’ un fenomeno complesso che non va banalizzato, non va ridotto solo alla tentazione da parte di qualcuno di creare forme di contrapposizione al governo, perché è qualcosa che va anche oltre i confini nazionali”, ha spiegato Piantedosi. Il ministro ha richiamato in particolare le proteste che hanno interessato la Francia, evidenziando come manifestazioni e mobilitazioni con caratteristiche simili si siano verificate anche in altri contesti europei. “È successo in Francia in maniera molto visibile, molto importante, ma è successo anche in altri Paesi dell’Europa, in Albania”, ha osservato il ministro. Secondo Piantedosi, dunque, queste forme di mobilitazione non possono essere interpretate esclusivamente come espressioni di opposizione ai singoli governi nazionali, ma richiedono un’analisi più ampia delle dinamiche sociali e delle modalità con cui vengono organizzate.

Il riferimento alla Spagna e a Ceuta: “modalità di attivazione molto simili”

Tra gli episodi richiamati dal ministro figura anche quanto avvenuto in Spagna, a Ceuta, durante l’estate, che Piantedosi ha accostato alle recenti mobilitazioni giovanili sotto il profilo delle modalità organizzative. “Ascrivo, almeno nella metodologia, a qualcosa di simile” a quanto è successo nelle piazze “anche quello che è successo in Spagna, con la vicenda di Ceuta quest’estate, perché le modalità di attivazione sono state molto simili”, ha dichiarato. Il riferimento riguarda quindi soprattutto il modo in cui queste iniziative vengono promosse e organizzate, più che un’equivalenza tra le cause e gli obiettivi delle diverse proteste.

Il ruolo dei social network nelle proteste: “appelli che sfuggono al controllo delle istituzioni”

Uno degli aspetti sui quali Piantedosi si è soffermato maggiormente riguarda l’utilizzo dei social network e delle piattaforme digitali per organizzare e diffondere le mobilitazioni. Secondo il ministro, strumenti digitali e reti sociali consentono oggi di lanciare appelli capaci di raggiungere rapidamente un numero elevato di persone, favorendo forme di partecipazione che non seguono necessariamente i tradizionali canali organizzativi. “Le modalità di attivazione” attraverso i social “sono state molto simili”, ha osservato Piantedosi, facendo riferimento a piattaforme sulle quali “si lanciano questi appelli a cui poi tutti aderiscono e accorrono”. Il titolare del Viminale ha quindi richiamato la difficoltà delle istituzioni nel monitorare completamente fenomeni che si sviluppano attraverso questi strumenti, sottolineando che spesso “sfuggono molte volte alla possibilità di essere totalmente controllati dalle istituzioni pubbliche”.

Piantedosi alla convention di Sud chiama Nord: attenzione alla sicurezza senza confondere protesta e violenza

L’intervento di Matteo Piantedosi alla convention di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia ha dunque messo al centro due questioni: la necessità di mantenere alta l’attenzione sull’ordine pubblico e l’importanza di distinguere le mobilitazioni legittime dagli episodi di violenza. In vista dello sciopero generale di venerdì 30 ottobre, il ministro non ha indicato elementi specifici che facciano ritenere un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in possibili disordini, ma ha ribadito l’esigenza di continuare a seguire l’evoluzione delle proteste. Il fenomeno delle mobilitazioni giovanili, secondo la lettura di Piantedosi, assume inoltre una dimensione europea, anche per il ruolo crescente delle piattaforme digitali nell’organizzazione e nella diffusione delle iniziative. Un tema che il ministro ha scelto di affrontare dal palco della convention romana del movimento di Cateno De Luca, richiamando l’attenzione sulla complessità delle nuove forme di protesta e sulle sfide che pongono alle istituzioni responsabili della sicurezza pubblica.