Scilla, Mollica fa chiarezza sulle esternazioni di Catalano sulle proteste: “non rappresentano la posizione dell’intero Comune”

Nella giornata di ieri, su StrettoWeb, abbiamo dato spazio alle dichiarazioni del presidente del Consiglio comunale di Scilla, Francesco Catalano, critico con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in merito alle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nei presidi citate dal ministro. Domenico Mollica, vicesindaco del Comune di Scilla, ha voluto precisare la posizione del Comune in merito alla vicenda, facendo chiarezza con un comunicato che riportiamo integralmente di seguito.

“Il sottoscritto Domenico Mollica, Vicesindaco del Comune di Scilla, per amore di chiarezza tiene a precisare che il contenuto dell’articolo firmato dal Consigliere Comunale, nonché Presidente del Consiglio, Francesco Catalano, non rispecchia la linea politica dell’intera amministrazione comunale.

La nostra amministrazione è infatti formata da una lista civica all’interno della quale sono presenti consiglieri di ogni orientamento politico. Inoltre, il sottoscritto insieme ad altri consiglieri e assessori esprime un punto di vista differente da quello del Consigliere Catalano: nello specifico, non riteniamo di dover giudicare l’operato del Governo nazionale e della Città Metropolitana. Nei confronti dei loro rappresentanti riponiamo la massima fiducia e stima, specialmente per l’impegno dimostrato anche in un momento così delicato per le vicende che interessano l’agricoltura e gli autotrasportatori sul tema del caro-gasolio.

In base alla mia esperienza politico-personale, ritengo che noi amministratori dobbiamo essere sempre aperti al confronto e alla collaborazione con tutte le forze politiche di destra, di sinistra e di centro. L’operato di chi governa un territorio deve essere esclusivamente rivolto al benessere dei propri cittadini, indipendentemente dal colore politico. Saranno poi i cittadini stessi a giudicarci in base alle azioni concrete e ai risultati ottenuti per la comunità e per il Paese.

Con l’augurio che in futuro i consiglieri comunali di questa maggioranza si consultino con la giunta e con il Sindaco, Avv. Gaetano Ciccone – persona di grande lungimiranza, stimata da tutti e in primis dal sottoscritto – prima di rilasciare o pubblicare dichiarazioni ufficiali. Ognuno di noi ha infatti la responsabilità istituzionale di ciò che dichiara; qualora qualche consigliere non condividesse questo principio, è bene ricordargli che una simile libertà d’espressione individuale gli è concessa solo quando agisce da privato cittadino o da esponente dell’opposizione“.