Scilla, al Castello Ruffo le storie di Gaza prendono vita attraverso l’arte degli studenti di Reggio Calabria

Martedì 13 ottobre 2026 alle ore 10,00, presso il Castello Ruffo di Scilla, verrà presentata la mostra “24 Storie del Gaza” a cura del liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria. Gli studenti degli indirizzi arti figurative grafico – pittoriche e arti figurative plastico – scultoree, con dipinti, opere e plastici fotografano le storie di 24 persone nella striscia di Gaza. La mostra, curata dal Prof. Salvatore Palmeri, darà avvio al percorso espositivo. Interverranno il Sindaco di Scilla, Dott. Gaetano Ciccone, l’Assessore al Turismo del Comune di Scilla, Dott. Domenico Scarano, il Dirigente del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” facente parte del polo liceale “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane”, Avv. Lucia Zavettieri e la Prof.ssa Gemi Tiziana di storia dell’arte del liceo.