Scigliano celebra il Ponte di Annibale: legionari, danze e battaglie nella Valle del Savuto

La Città di Scigliano ospiterà il 10 e 11 ottobre l’edizione 2026 di un evento che si svolge ormai da più anni e finalizzato alla valorizzazione dell’antico Ponte romano sul fiume Savuto, conosciuto anche come Ponte di Annibale o Ponte di S. Angelo. Per l’occasione saranno allestiti un accampamento romano con i legionari in costume d’epoca, un accampamento brettio ed uno magno greco.

La giornata di sabato è riservata al convegno “Il futuro del passato: Nuove tecnologie per la promozione del Ponte romano e degli altri patrimoni della Valle del Savuto” a cura dei Rotary Club del territorio e del Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto. La giornata di domenica prevede gli spettacoli di combattimento, spettacoli di danze antiche ed il corteo in costume sul Ponte. Inoltre si potrà pranzare nell’area picnic con prodotti tipici del territorio.

Gli spettacoli rievocativi saranno allestiti dalle Associazioni “La Via Popilia”, “Legio X Fretensis” , “Il Tempio di Iside”, “Le Krotoniadi”, “Legio XV Apollinaris” e “Omnes Leones”. Si tratta quindi di un evento di particolare interesse storico e culturale, per conoscere meglio un importante patrimonio presente nella Valle del Savuto, ma anche un’occasione per trascorrere una giornata in allegria, in mezzo alla natura, per la gioia di grandi e piccini. L’iniziativa è ad ingresso libero e si svolgerà dalle ore 10.00 alle 17.00.

Il programma

Saluti

Raffaele Pane – Sindaco Comune di Scigliano

Claudio Aquino – Presidente Rotary Club Rogliano e Valle del Savuto

Michele Maletta – Presidente Rotary Club Mendicino – Serre cosentine

Amedeo Colacino – Presidente Lions Club Lamezia Terme e Valle del Savuto

Giacomo Sollecchia – Pro Loco Scigliano

Piero Petrisano – Gruppo Scigliano ti amo

Luigi Caputo – Legio X Fretensis

Lucantonio Turco – Rievocal Associazione Rievocazioni storiche di Calabria

Ferdinando Morelli – Associazione La Via Popilia

Coordina Antonio Basile – Associazione Gymnasium

Interventi