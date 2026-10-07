Scido, dopo anni di attesa finalmente consegnate due case popolari

Dopo moltissimi anni di attesa, due famiglie di Scido hanno finalmente ricevuto le chiavi delle loro abitazioni. La consegna è avvenuta il 6 ottobre e riguarda due alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ATERP, al termine di un lungo percorso amministrativo che ha consentito di sbloccare una situazione rimasta irrisolta per anni. Un momento particolarmente significativo per i nuclei assegnatari, che possono ora prendere possesso delle proprie case, ma anche per l’Amministrazione comunale di Scido, che ha seguito la vicenda con l’obiettivo di arrivare a una soluzione concreta. La consegna rappresenta così la conclusione di una lunga attesa e, allo stesso tempo, un risultato che restituisce centralità al tema del diritto alla casa e alla necessità di garantire stabilità e sicurezza alle famiglie.

Zampogna: “Una lunga attesa si è conclusa”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Zampogna, che ha posto l’accento soprattutto sul valore umano della giornata. “Dopo moltissimi anni, finalmente due famiglie possono entrare nelle loro case. È questo l’aspetto che ci rende più soddisfatti: sapere che una lunga attesa si è conclusa e che oggi possiamo consegnare una risposta concreta a due nuclei familiari”. La vicenda degli alloggi si inserisce in un percorso amministrativo lungo e non privo di difficoltà, nel quale la collaborazione tra il Comune di Scido e ATERP, ente proprietario degli immobili, ha consentito di arrivare alla conclusione dell’iter e alla consegna effettiva degli appartamenti.

“È stato necessario affrontare una situazione che si trascinava da tempo e arrivare alla sua soluzione ha richiesto impegno e collaborazione istituzionale. Ringraziamo ATERP per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata. Quando le istituzioni riescono a lavorare insieme, il risultato si traduce in qualcosa di concreto per i cittadini”, prosegue il sindaco Zampogna. Il completamento del percorso amministrativo assume quindi un significato che va oltre il semplice passaggio formale delle chiavi, perché mette fine a una situazione di incertezza protrattasi nel tempo e offre una risposta concreta a due famiglie della comunità.

La casa come stabilità, sicurezza e dignità

La consegna dei due alloggi rappresenta un segnale importante per la comunità di Scido. La casa, infatti, non è soltanto un bene materiale, ma costituisce un elemento essenziale di stabilità, sicurezza e dignità per le famiglie. “Per chi attende una casa per anni la consegna delle chiavi rappresenta molto più di un semplice atto amministrativo. Significa poter finalmente guardare avanti con maggiore serenità. Per questo siamo particolarmente felici di aver contribuito a chiudere positivamente questa vicenda”, aggiunge il primo cittadino. L’Amministrazione comunale intende ora proseguire nel lavoro di collaborazione con gli enti competenti per affrontare le situazioni ancora aperte e favorire, per quanto di propria competenza, una gestione sempre più efficace del patrimonio pubblico.