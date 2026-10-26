Scido, 50mila euro dal PNRR per la sicurezza antincendio della scuola primaria

Nuove risorse per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici a Scido, Comune della provincia di Reggio Calabria. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ufficialmente all’Amministrazione comunale l’ammissione a finanziamento di un intervento destinato alla scuola primaria di Scido, per un importo complessivo di 50.000 euro. Le risorse, stanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), saranno utilizzate per realizzare gli interventi necessari all’adeguamento dell’edificio alle normative antincendio. L’opera finanziata è denominata ufficialmente “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SCIDO” e rientra nelle misure finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza degli immobili pubblici destinati alle attività scolastiche. Il finanziamento rappresenta un ulteriore investimento sulle strutture educative del territorio, con l’obiettivo di garantire ambienti adeguati alle esigenze degli alunni e del personale che quotidianamente frequentano l’istituto.

A comunicare l’ottenimento delle risorse è stato il sindaco di Scido, Giuseppe Zampogna, che ha sottolineato il valore dell’intervento per l’intera comunità. In una nota, il primo cittadino ha dichiarato: “Un nuovo finanziamento per la sicurezza degli edifici scolastici di Scido. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ufficialmente al Comune di Scido l’ammissione a finanziamento dell’opera “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SCIDO” per un importo di 50.000 euro. Il finanziamento rientra nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è finalizzato a sostenere gli interventi necessari a migliorare la sicurezza degli edifici pubblici destinati a uso scolastico. Un risultato importante per la comunità scolastica e per il territorio: investire nella sicurezza degli spazi dedicati all’istruzione significa tutelare studenti, personale scolastico e famiglie, contribuendo a garantire ambienti sempre più sicuri e adeguati. Il Comune di Scido continua a lavorare per la qualità dei servizi destinati alla comunità, con particolare riguardo alla comunità scolastica”.

Con l’ammissione al finanziamento, il Comune di Scido potrà dunque contare su 50mila euro di fondi PNRR destinati specificamente all’adeguamento antincendio della scuola primaria. Un intervento che pone al centro la tutela di studenti, insegnanti e personale scolastico, oltre alla tranquillità delle famiglie, e che si inserisce nell’attività dell’Amministrazione comunale rivolta al miglioramento della qualità dei servizi