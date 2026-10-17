Santo Stefano in Aspromonte, oggi torna l’Ottobrata: festa, sapori tipici e musica dal vivo

È tutto pronto a Santo Stefano in Aspromonte per il ritorno dell’Ottobrata, l’appuntamento dedicato ai sapori, alla musica e alle tradizioni del territorio. Oggi, sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 18:30, il borgo aspromontano si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per una serata di festa caratterizzata dai profumi e dalle atmosfere tipiche dell’autunno in montagna. L’iniziativa, promossa dagli organizzatori insieme all’Amministrazione Comunale, offrirà l’occasione di trascorrere alcune ore all’insegna della convivialità, riscoprendo le eccellenze gastronomiche locali e il patrimonio di tradizioni popolari dell’Aspromonte.

Stand gastronomici, caldarroste e prodotti tipici dell’Aspromonte

Tra i protagonisti dell’Ottobrata di Santo Stefano in Aspromonte ci saranno i prodotti del territorio, con numerosi stand gastronomici dedicati alle specialità della stagione autunnale. I visitatori potranno assaporare caldarroste, formaggi, salumi, funghi e prodotti tipici, proposti dai produttori locali per valorizzare le eccellenze gastronomiche della montagna reggina. Non mancherà lo spazio dedicato all’artigianato, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della manifestazione. Una festa pensata per celebrare l’autunno attraverso i suoi sapori più caratteristici, tra momenti di aggregazione e occasioni di incontro nel cuore del borgo.

Musica dal vivo con Cosimo Papandrea e dj set di Joshua Giglio

Ad accompagnare la serata sarà un programma musicale che unirà tradizione popolare e divertimento. Grande attesa per il concerto dal vivo di Cosimo Papandrea, interprete della musica popolare calabrese, che porterà sul palco le sonorità e i ritmi della tradizione musicale del territorio. La festa proseguirà con il dj set di Joshua Giglio, che accompagnerà il pubblico con la sua selezione musicale, dando spazio al ballo e al divertimento fino a tarda serata. Un programma che punta a coinvolgere un pubblico di tutte le età, alternando i ritmi della tradizione alle atmosfere più moderne.

Santo Stefano in Aspromonte invita tutti a festeggiare l’autunno

L’appuntamento è dunque fissato per oggi alle ore 18:30 a Santo Stefano in Aspromonte, dove organizzatori e Amministrazione Comunale attendono i partecipanti per una serata dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali. Tra musica, gastronomia, artigianato e prodotti dell’Aspromonte, l’Ottobrata si propone come un’occasione per vivere il borgo e condividere il piacere di stare insieme, immersi nell’atmosfera dell’autunno calabrese.