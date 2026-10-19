Sant’Agata di Militello, in gara la ricostruzione del muro di sostegno sul lungomare

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato la gara per il rifacimento del muro di sostegno del lungomare di Sant’Agata di Militello, nel Messinese, distrutto dalle mareggiate. L’intervento, programmato dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, può contare su un budget di 9,2 milioni di euro come importo di gara. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 30 novembre. Si tratta di un’opera di difesa costiera che consentirà la salvaguardia dell’abitato e delle infrastrutture, e la sicurezza dei cittadini per un recupero e una riqualificazione ambientale di tutto il sito. L’area di intervento è stata caratterizzata nell’ultimo decennio, infatti, da intensi fenomeni erosivi.

Il progetto prevede la ricostruzione di un tratto di muro di sostegno lungo la Strada provinciale 162

Il progetto prevede la ricostruzione di un tratto di muro di sostegno lungo la Strada provinciale 162 che si sviluppa sul lungomare, specificatamente nel tratto compreso tra il Vallone Posta e la villa Falcone-Borsellino. Tra gli obiettivi dei lavori anche il ripristino delle condizioni di sicurezza del transito veicolare e la protezione del corpo stradale già fortemente compromesso a seguito del crollo dell’esistente muro in conglomerato cementizio semplice che separa la Provinciale dalla spiaggia. L’erosione costiera ha avvicinato la linea di battigia alla strada e, a seguito di una forte mareggiata, si è registrata la progressiva frantumazione del muro di sostegno, ma anche di parte del marciapiede e della carreggiata. L’opera di salvaguardia ambientale mira a una riqualificazione del waterfront della cittadina messinese dalla forte vocazione turistica. L’asse viario, inoltre, costituisce l’accesso al mare per la balneazione e costeggia le due principali ville comunali, la Annibale Bianco e la Falcone-Borsellino, rappresentando un naturale polmone di sfogo per attività ludiche, sportive e per il tempo libero. Importanti le ricadute anche sulla viabilità: la Strada provinciale, infatti, costituisce il collegamento litoraneo tra i Comuni di Torrenova, Sant’Agata di Militello e Acquedolci.

Tra le soluzioni tecniche che verranno adottate ci saranno opere di sostegno per sorreggere i diversi dislivelli esistenti tra il piano della carreggiata, il marciapiede e la spiaggia sottostante nei tre tratti previsti: dalla foce del torrente Posta alla via Milazzo, dalla via Milazzo al parcheggio Peppino Impastato e da questo fino all’estremità est di villa Falcone-Borsellino. Sarà costruito un muro di sponda con struttura curva in cemento armato, in sostituzione di quello demolito dall’azione del mare, ma anche una paratia in acciaio al fine di rendere più stabile l’opera di sostegno e contrastare, in questo modo, l’azione di scalzamento del muro da parte del moto ondoso, soprattutto in presenza di fenomeni particolarmente violenti.