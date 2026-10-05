Santa Maria del Cedro: oltre 1,7 milioni per la rigenerazione dell’impianto sportivo “Egidio Valente”.

Un investimento complessivo di 1.764.705,88 euro per rigenerare e completare l’impianto sportivo comunale multidisciplinare “Egidio Valente” della frazione Marcellina di Santa Maria del Cedro (Cs). Il Comune ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori, finanziati nell’ambito del Fondo “Sport e Periferie 2025” e attraverso il Conto Termico 3.0. Il quadro economico prevede 1,5 milioni di euro a valere su Sport e Periferie 2025 e 264.705,88 euro attraverso il Conto Termico 3.0. L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a 1.253.003,64 euro.

L’intervento punta a una profonda riqualificazione della struttura sportiva “Egidio Valente”. Il progetto comprende il rifacimento del campo di calcio con manto in erba artificiale, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED, la riqualificazione energetica e funzionale del blocco spogliatoi, con interventi su cappotto, serramenti e pompa di calore, e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 10 kWp con sistema di accumulo da 10 kWh. Previsti inoltre lavori per biglietteria, spalti, recinzioni, parcheggio e aree esterne, insieme al recupero delle acque meteoriche. Nel quadro economico sono state inserite anche risorse specifiche per nuove attrezzature sportive.

La procedura di gara sarà svolta telematicamente attraverso la piattaforma MePA

La procedura di gara sarà svolta telematicamente attraverso la piattaforma MePA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

L’Amministrazione comunale punta così a dotare Santa Maria del Cedro di un impianto sportivo moderno, efficiente e maggiormente sostenibile, migliorando gli spazi destinati alle attività sportive e alla comunità e valorizzando una struttura di riferimento per il territorio. “Si tratta di un investimento importante per Santa Maria del Cedro – sottolinea il sindaco Ugo Vetere e l’Amministrazione comunale – che consentirà di riqualificare integralmente l’impianto Egidio Valente, migliorandone funzionalità, sicurezza ed efficienza energetica. Lo sport rappresenta uno strumento fondamentale di aggregazione e crescita sociale, soprattutto per i più giovani, e vogliamo mettere a disposizione della comunità strutture sempre più moderne e adeguate”.