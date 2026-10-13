Sanità, Pneumologia resta all’Ospedale della Sibaritide: Straface smentisce il trasferimento a Cosenza

“L’Unità Operativa di Pneumologia non lascia il territorio e non si trasferisce a Cosenza: già da domani l’ambulatorio sarà pienamente operativo a Insiti. Le consulenze e le prestazioni specialistiche restano e resteranno un presidio fondamentale del nuovo Polo Ospedaliero. Voglio rassicurare e tranquillizzare tutti i cittadini di Corigliano-Rossano, di Acri e di Cariati: non c’è alcuna smobilitazione. Chi in queste ore parla di tagli o trasferimenti definitivi sta cavalcando fisiologici e temporanei passaggi organizzativi al solo scopo di fare propaganda spicciola e generare ingiustificato allarme tra le persone”. Con queste parole l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface interviene con fermezza per fare chiarezza e riportare serenità a seguito delle polemiche sollevate sulla riorganizzazione delle consulenze pneumologiche nello Spoke.

L’assessore spiega nel dettaglio il lavoro svolto e la tempestività della risposta della struttura medica

L’assessore spiega nel dettaglio il lavoro svolto e la tempestività della risposta della struttura medica: “i primi Poliambulatori di II livello presso l’Ospedale della Sibaritide sono stati aperti appena una settimana fa con l’attivazione dei primi locali. In questa primissima e complessa fase di rodaggio, assestamento e messa a regime dei nuovi spazi ad Insiti, la Direzione Sanitaria, guidata dalla dottoressa Maria Pompea Bernardi, ha lavorato senza sosta per perfezionare la logistica interna, gli organici e le procedure d’integrazione tra i reparti. Grazie a questo grande impegno, già da domani l’ambulatorio di Pneumologia riprende regolarmente le proprie attività all’interno della nuova struttura. Diamo il tempo alla Direzione e ai medici di strutturare al meglio un’opera enorme inaugurata da pochissimi giorni: i fatti dimostrano la rapidità con cui si sta lavorando per superare ogni piccolo aggiustamento tecnico”.

L’assessore non risparmia poi un chiaro affondo nei confronti della strumentalizzazione politica delle opposizioni e delle reali esigenze del territorio: “spiace constatare come, di fronte all’avvio di un’opera storica attesa da decenni, si preferisca la sterile polemica politica al senso di responsabilità. La salute dei cittadini non è una bandierina elettorale. Chi oggi specula su un temporaneo riassetto organizzativo farebbe bene a concentrarsi sulle proprie competenze, a partire dal potenziamento dei servizi di trasporto pubblico per raggiungere il nuovo ospedale di Insiti”. “Da cittadina di Corigliano-Rossano, prima ancora che da rappresentante della Giunta guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, sento questa sfida come mia e sarò sempre in prima linea a difesa della nostra comunità – conclude Pasqualina Straface –. L’attivazione dell’Ospedale della Sibaritide è un processo concreto e irreversibile. La Pneumologia è già pronta a garantire le risposte che il territorio merita. Ai cittadini diciamo con chiarezza: guardiamo ai fatti e alla buona sanità, lasciando da parte le solite cassandre”.