Sanità e salute mentale, AUPI Calabria: “soddisfazione per gli investimenti della Giunta Occhiuto, stabilizzare i precari”

“Esprimo a nome dell’Aupi Calabria profonda soddisfazione e un sincero plauso al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, per l’attenzione, la determinazione e l’impegno concreto che sta dimostrando nei confronti della salute mentale e del benessere psicologico dei cittadini calabresi”. Lo afferma il Segretario Regionale AUPI Calabria, Dott. Francesco Caruso. “La stagione di investimenti e reclutamento promossa dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie Provinciali rappresenta un segnale strategico di grande rilievo e segna una vera e propria svolta nel percorso di rafforzamento della sanità pubblica regionale. L’immissione di nuove risorse professionali nei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, nei Consultori Familiari, oltre all’attuazione dei progetti dedicati alla psicologia scolastica, ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e ai percorsi post-REMS, dimostra una visione d’insieme moderna e lungimirante, che valorizza finalmente il ruolo centrale dello psicologo nel Servizio Sanitario Regionale”, rimarca Caruso.

“Questo sforzo assunzionale vada di pari passo con la valorizzazione dei professionisti che già operano all’interno del sistema”

“Nello spirito di proficua e costruttiva collaborazione che da sempre contraddistingue il dialogo tra l’Aupi e le istituzioni calabresi, riteniamo tuttavia fondamentale che questo importante sforzo assunzionale vada di pari passo con la valorizzazione dei professionisti che già operano all’interno del sistema. Ci riferiamo ai tanti colleghi precari che, grazie alla loro competenza e dedizione costante, hanno garantito e continuano a garantire la continuità dei servizi e che oggi possiedono tutti i requisiti normativi previsti dalla legge per la stabilizzazione”, sottolinea Caruso.

“Stabilizzare queste professionalità non significa soltanto riconoscere un legittimo diritto ai lavoratori, ma anche blindare la qualità dell’assistenza, garantendo ai pazienti e alle famiglie la fondamentale continuità terapeutica nei percorsi di cura. Siamo certi che il Presidente Occhiuto e i Direttori Generali delle ASP sapranno cogliere anche questa opportunità, completando il percorso di rilancio della rete psicologica pubblica e dando la giusta stabilità lavorativa a chi ha dimostrato sul campo il proprio valore. L’Aupi continuerà a offrire la massima disponibilità e collaborazione per raggiungere insieme questo importante traguardo per la sanità della nostra regione”, conclude Caruso.