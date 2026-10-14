Sanità a Cosenza, mancano 40 tecnici nei laboratori analisi: Futuro Nazionale Castrovillari si scaglia contro l’ASP

Una carenza di circa 40 tecnici sanitari di laboratorio biomedico negli ospedali spoke della provincia di Cosenza, difficoltà organizzative, turni di lavoro pesanti e problemi informatici che rallenterebbero le attività diagnostiche, in particolare all’ospedale di Castrovillari. È quanto denuncia il Comitato 2059 di Futuro Nazionale Castrovillari, che torna a sollecitare un intervento dell’ASP di Cosenza e della governance sanitaria regionale sulla situazione dei laboratori analisi del territorio. Al centro della contestazione c’è soprattutto la mancata assunzione di nuovo personale, nonostante, secondo quanto riferito dal Comitato, siano disponibili graduatorie utilizzabili, tra cui quella derivante da una manifestazione d’interesse urgente bandita dall’Azienda sanitaria provinciale nel luglio 2026. Una situazione che, secondo gli esponenti di Futuro Nazionale, rischia di compromettere progressivamente l’efficienza dei servizi diagnostici e di aggravare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari.

La denuncia di Futuro Nazionale: “Il silenzio dell’ASP continua ad essere assordante”

La presa di posizione arriva a distanza di alcune settimane dalle precedenti segnalazioni del Comitato, che lamenta l’assenza di risposte da parte dell’Azienda sanitaria provinciale sulle criticità evidenziate. Nella nota, Futuro Nazionale Castrovillari mette in discussione la gestione delle risorse umane e l’organizzazione dei laboratori ospedalieri, sostenendo che le difficoltà quotidiane degli operatori siano in contrasto con gli annunci sul rilancio della sanità calabrese. Il Comitato chiede interventi immediati per evitare ulteriori ripercussioni sull’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali.

“A distanza di settimane dalle nostre denunce, il silenzio dell’ASP di Cosenza continua ad essere assordante. Nessuna risposta ai cittadini, nessuna risposta agli operatori sanitari, nessuna risposta alle gravi criticità che stanno interessando i laboratori analisi degli ospedali della provincia. Mentre la politica regionale continua a parlare di rilancio della sanità calabrese, nei laboratori dell’ASP di Cosenza si vive una realtà fatta di carenze croniche di personale, turni massacranti, disorganizzazione e crescente difficoltà nel garantire prestazioni essenziali ai cittadini”. Così in una nota il Comitato 2059 di Futuro Nazionale Castrovillari.

Carenza di personale negli ospedali spoke: la richiesta di nuove assunzioni

Uno dei problemi principali segnalati riguarda la mancanza di circa quaranta Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico nelle strutture ospedaliere spoke della provincia. Secondo il Comitato, questa carenza sarebbe il risultato di una programmazione insufficiente del fabbisogno di personale e della mancata attivazione delle procedure necessarie a colmare i posti vacanti. La questione assume particolare rilievo perché, stando a quanto riportato nella nota, esisterebbero già graduatorie dalle quali attingere per procedere alle assunzioni. Futuro Nazionale sottolinea inoltre le conseguenze che la situazione avrebbe sugli operatori in servizio, chiamati a sostenere carichi di lavoro elevati per garantire la continuità delle attività dei laboratori analisi, considerate fondamentali per la diagnosi, il monitoraggio e la cura dei pazienti.

“La mancanza di circa quaranta Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico negli ospedali spoke rappresenta l’emblema di una programmazione sanitaria fallimentare, incapace di prevedere il fabbisogno di personale e di intervenire tempestivamente per garantire servizi efficienti. Ancora più grave è il fatto che esistano graduatorie utilizzabili e che, nonostante l’emergenza in atto, l’ASP continui a non procedere alle necessarie assunzioni. È inaccettabile che il peso di questa incapacità gestionale ricada esclusivamente sugli operatori sanitari, costretti quotidianamente a colmare con sacrificio, professionalità e senso del dovere le lacune di chi avrebbe il compito di programmare e governare il sistema sanitario. Oggi i laboratori analisi dell’intera provincia lavorano in condizioni estremamente critiche. Il rischio concreto è quello di assistere a un progressivo depotenziamento di servizi fondamentali per la diagnosi, il monitoraggio e la cura dei pazienti.”

Castrovillari, contestati i problemi del nuovo sistema informatico

Un capitolo specifico della denuncia riguarda il Laboratorio Analisi dell’ospedale di Castrovillari, dove, secondo Futuro Nazionale, l’introduzione di un nuovo sistema informatico starebbe provocando ritardi, disfunzioni e difficoltà operative. La procedura di aggiornamento tecnologico, presentata come un intervento di innovazione, avrebbe invece aggravato le criticità già esistenti, rallentando le attività del personale e causando disagi anche ai reparti ospedalieri che utilizzano i servizi del laboratorio. Il Comitato collega questa situazione alle difficoltà organizzative più generali della sanità provinciale, lamentando la mancanza di una strategia adeguata per affrontare le esigenze delle strutture e garantire condizioni di lavoro sostenibili agli operatori.

“Particolarmente allarmante è la situazione del Laboratorio Analisi di Castrovillari, dove l’introduzione del nuovo sistema informatico continua a generare ritardi, disfunzioni e difficoltà operative che incidono negativamente sull’intera attività assistenziale. Quello che era stato presentato come un processo di innovazione si è trasformato in un’operazione che ha aggravato le criticità esistenti, rallentando il lavoro degli operatori e creando enormi disagi ai reparti ospedalieri. La sensazione è che la sanità territoriale sia stata lasciata sola ad affrontare problemi enormi, senza una strategia chiara, senza investimenti adeguati e senza una reale attenzione verso chi ogni giorno garantisce servizi indispensabili alla collettività. Futuro Nazionale Castrovillari denuncia con forza quello che appare come un progressivo smantellamento dell’efficienza sanitaria pubblica nella provincia di Cosenza. Non bastano più slogan, annunci e conferenze stampa. I cittadini giudicano dai servizi che ricevono e oggi i servizi sanitari provinciali mostrano segnali evidenti di sofferenza.”

La domanda all’ASP di Cosenza sulla graduatoria di luglio 2026

Futuro Nazionale Castrovillari chiede quindi chiarimenti sull’utilizzo delle graduatorie disponibili e, in particolare, sulla procedura avviata dall’ASP di Cosenza nel luglio 2026 attraverso una manifestazione d’interesse urgente per il reclutamento di tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Il Comitato ritiene necessario procedere rapidamente al rafforzamento degli organici, intervenire sulle difficoltà organizzative e affrontare i problemi che, secondo quanto denunciato, stanno compromettendo la regolarità delle attività diagnostiche. La richiesta è rivolta sia alla direzione dell’Azienda sanitaria provinciale sia ai responsabili della sanità regionale, chiamati dal Comitato ad assumere iniziative concrete per tutelare il personale e garantire ai cittadini servizi efficienti.

“Chiediamo come mai non si assumono i tecnici sanitari di laboratorio biomedico nonostante esiste una graduatoria a seguito di una manifestazione d’interesse d’urgenza bandita dall’Asp nel mese di luglio 2026? Chiediamo all’ASP di Cosenza e alla governance sanitaria regionale di assumersi finalmente le proprie responsabilità, procedendo con urgenza alle assunzioni necessarie, risolvendo i problemi organizzativi esistenti e restituendo dignità agli operatori sanitari che da troppo tempo sostengono da soli il peso di un sistema sempre più fragile. Il tempo delle giustificazioni è finito. Ogni giorno di ritardo rappresenta un danno per i cittadini, per gli operatori e per l’intero sistema sanitario pubblico”.

La denuncia riporta dunque al centro dell’attenzione il tema degli organici dei laboratori analisi della provincia di Cosenza e delle conseguenze che le carenze di personale e le difficoltà organizzative potrebbero avere sull’assistenza sanitaria. Futuro Nazionale Castrovillari sollecita risposte sulle assunzioni e sul funzionamento dei laboratori, con particolare attenzione alla situazione dell’ospedale di Castrovillari. Le criticità descritte e il numero di tecnici mancanti sono quelli indicati dal Comitato nella propria nota, mentre resta da chiarire la posizione dell’ASP di Cosenza rispetto alle contestazioni e alle richieste avanzate.