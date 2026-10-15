San Lorenzo celebra il bergamotto e il gelsomino: due giorni tra arte, cultura e tradizioni nell’Area Grecanica

Due giornate dedicate alle eccellenze dell’Area Grecanica, tra i profumi del bergamotto di Reggio Calabria e del gelsomino, l’arte della pittura e la riscoperta delle tradizioni locali. È il programma delle iniziative promosse dalla Pro Loco San Lorenzo 2024 per sabato 17 e domenica 18 ottobre, con appuntamenti tra Marina di San Lorenzo e Chorio di San Lorenzo. Al centro della manifestazione ci saranno la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed economico del territorio e la seconda edizione di “Pennellate di Luce”, il concorso di pittura estemporanea dedicato a San Gaetano Catanoso. L’iniziativa si rivolge ai cittadini, agli appassionati d’arte e a quanti desiderano approfondire la conoscenza delle peculiarità dell’Area Grecanica, attraverso momenti di confronto con esperti e studiosi, espressioni artistiche, musica e occasioni di condivisione. Un programma che unisce due prodotti simbolo della Calabria a luoghi e figure profondamente legati all’identità della comunità di San Lorenzo.

Sabato 17 ottobre il convegno sul bergamotto e sul gelsomino

Il primo appuntamento è previsto per sabato 17 ottobre, alle ore 16:00, nel Salone parrocchiale di Marina di San Lorenzo, dove si svolgerà il convegno dal titolo “Profumi di Calabria: il bergamotto di Reggio Calabria e il gelsomino nell’Area Grecanica”. L’incontro offrirà un’occasione di approfondimento sul valore culturale, storico ed economico di due produzioni strettamente legate al territorio e alla sua identità. Attraverso il contributo di esperti e studiosi, l’attenzione sarà rivolta al bergamotto e al gelsomino, considerati due simboli della tradizione locale e del patrimonio di eccellenze che caratterizza questa parte della provincia di Reggio Calabria. Il convegno rappresenterà anche un momento di incontro per riscoprire l’importanza delle risorse del territorio e promuoverne la conoscenza, inserendosi nel programma di iniziative con cui la Pro Loco intende valorizzare la storia, le tradizioni e le peculiarità dell’Area Grecanica.

Domenica 18 ottobre torna “Pennellate di Luce” a Chorio di San Lorenzo

La manifestazione proseguirà domenica 18 ottobre a Chorio di San Lorenzo, dove si svolgerà la seconda edizione di “Pennellate di Luce”, il concorso di pittura estemporanea dedicato a San Gaetano Catanoso. Quest’anno l’iniziativa artistica sarà ispirata ai profumi e ai colori del bergamotto e del gelsomino, creando un collegamento tra le eccellenze locali e la creatività dei partecipanti. La giornata sarà dedicata all’arte e alla valorizzazione dell’identità culturale del territorio, attraverso un appuntamento che pone al centro anche la figura del santo e il suo legame con la comunità. Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare la casa natale di San Gaetano Catanoso, luogo di particolare valore spirituale e identitario per San Lorenzo. La possibilità di conoscere questo luogo si inserisce nel percorso di riscoperta della storia locale che caratterizza le due giornate organizzate dalla Pro Loco, affiancando alla dimensione artistica quella religiosa e culturale.

Premiazione alle 18:30, musica dei Morea e momento conviviale

Il programma di domenica si concluderà con la cerimonia di premiazione del concorso di pittura, prevista alle ore 18:30 presso l’Auditorium San Gaetano Catanoso. Ad accompagnare la serata sarà la musica del gruppo Morea, che contribuirà ad arricchire l’appuntamento conclusivo della manifestazione. Dopo la premiazione è previsto anche un momento conviviale, pensato come occasione di incontro e condivisione tra i partecipanti. L’intera iniziativa, organizzata con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e del Comune di San Lorenzo, nasce con l’obiettivo di promuovere le bellezze dell’Area Grecanica e valorizzare le risorse culturali e identitarie del territorio. Attraverso il convegno dedicato al bergamotto e al gelsomino, il concorso artistico e le attività legate alla memoria di San Gaetano Catanoso, la Pro Loco San Lorenzo 2024 intende coinvolgere la cittadinanza in un percorso di conoscenza e partecipazione che mette insieme cultura, arte e tradizioni.

A rivolgere l’invito alla partecipazione è la presidente della Pro Loco San Lorenzo 2024, Francesca Pizzi, che sottolinea lo spirito dell’iniziativa e il desiderio di condividere con la comunità due giornate dedicate al territorio: “Vi aspettiamo per vivere insieme due giornate all’insegna della cultura, dell’arte e dell’amore per la nostra terra”.