San Giorgio Morgeto, torna Arte al Femminile: due concorsi artistici contro la violenza di genere

L’arte come strumento di sensibilizzazione, educazione e contrasto alla violenza di genere. A San Giorgio Morgeto torna “Arte al Femminile – Radici Future: Tessere Diritti, Disegnare Libertà”, il progetto promosso dall’Associazione Arte che parla APS, giunto alla sua quinta edizione. L’iniziativa punta a coinvolgere il mondo della scuola e quello dell’arte attraverso percorsi formativi, attività artistiche e concorsi dedicati alla creatività e alla riflessione sui diritti e sulla libertà. La presentazione ufficiale della nuova edizione si terrà lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 11:00, al Convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto, nel corso di un incontro con gli organi di informazione durante il quale saranno illustrate le novità e le attività previste per il 2027. Tra gli elementi principali del programma figurano il coinvolgimento degli istituti scolastici calabresi, una masterclass dedicata all’arte sacra e il lancio di due concorsi artistici rivolti a scuole, studenti e artisti.

Uno degli aspetti centrali della quinta edizione di Arte al Femminile sarà la collaborazione con gli istituti scolastici della Calabria, attraverso una rete di rapporti attivata per la realizzazione dei percorsi FSL. I dettagli delle collaborazioni e le novità del programma saranno illustrati durante la conferenza stampa del 19 ottobre. Tra gli appuntamenti annunciati figura inoltre la Masterclass d’Arte Sacra tenuta dal maestro Giuseppe Fata, inserita tra i momenti principali del progetto. L’iniziativa affiancherà dunque alle attività artistiche anche percorsi rivolti al mondo della formazione, con l’obiettivo di coinvolgere diverse realtà del territorio regionale nella nuova edizione del progetto.

Due concorsi di grafica e pittura per sensibilizzare contro la violenza di genere

Nel corso della presentazione saranno inoltre lanciati ufficialmente i bandi dei due concorsi artistici previsti nell’ambito di Arte al Femminile. Il primo sarà un Concorso di Grafica riservato alle scuole, incentrato sulla realizzazione di uno slogan guida per il contrasto alla violenza di genere. Il secondo sarà un Concorso di Pittura aperto a studenti, artisti e maestri d’arte, con una platea di partecipanti più ampia. Le due iniziative rappresenteranno una componente importante del programma 2027, affiancando la creatività artistica alla sensibilizzazione sui temi affrontati dal progetto. Tutti i dettagli relativi alle attività, alle novità dell’edizione e ai concorsi saranno presentati dall’Associazione Arte che parla APS durante l’appuntamento istituzionale del 19 ottobre al Convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto.