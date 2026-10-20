San Francesco, a Palermo il messaggio di pace e dialogo del Cantico dell’Amore: protagonista la messinese Antonietta Micali

Un messaggio di pace, dialogo tra religioni, rispetto per la natura e attenzione alle nuove generazioni, che a ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi conserva una profonda attualità. Sono questi i temi al centro della presentazione del volume “Il Cantico dell’Amore. Sui passi di Francesco dalla Parola al Mistero”, ospitata al Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas” di Palermo nell’ambito delle iniziative dedicate all’ottavo centenario della morte del Santo. Un appuntamento culturale che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo religioso e della cultura per riflettere sull’eredità spirituale e civile del pensiero francescano, mettendone in evidenza la capacità di parlare anche alla società contemporanea.

Tra i protagonisti dell’incontro anche la messinese Antonietta Micali, che ha offerto una lettura dell’opera soffermandosi sulla forza comunicativa del Cantico di frate Sole e sul valore educativo del messaggio di Francesco. La presentazione ha rappresentato così un’occasione per andare oltre la dimensione commemorativa e interrogarsi sul contributo che i valori francescani possono ancora offrire di fronte alle sfide del presente, dai conflitti internazionali alla crisi ambientale, fino alla formazione delle giovani generazioni.

Antonietta Micali e l’attualità del Cantico di frate Sole

Particolare rilievo ha assunto l’intervento della messinese Antonietta Micali, che ha illustrato la struttura del volume e approfondito alcuni dei principali temi affrontati dagli autori. La sua riflessione si è concentrata sulla straordinaria capacità comunicativa del Cantico di frate Sole, uno dei testi più rappresentativi della spiritualità francescana, e sul confronto con la poesia di Pablo Neruda. Attraverso questo accostamento letterario, Micali ha evidenziato la possibilità di leggere il messaggio di Francesco anche in una prospettiva culturale più ampia, capace di mettere in relazione sensibilità ed esperienze differenti. Al centro del suo contributo anche il valore educativo del modello francescano, fondato sulla meraviglia, sull’accettazione della fragilità umana e sulla riscoperta dei valori spirituali e delle relazioni. Una prospettiva particolarmente significativa per le nuove generazioni, alle quali il pensiero di Francesco continua a proporre una visione dell’esistenza basata sull’attenzione verso gli altri e sulla consapevolezza del legame tra l’uomo e il mondo che lo circonda. La lettura proposta da Micali ha contribuito a mettere in luce la dimensione universale del Cantico, mostrando come un testo nato in un contesto storico lontano possa ancora offrire occasioni di riflessione sulla condizione umana e sulla necessità di recuperare valori condivisi.

Un volume con 26 autori per raccontare Francesco oltre le celebrazioni

Il libro, curato da Franca De Santis con il coordinamento scientifico di Pierfranco Bruni, raccoglie i contributi di 26 autori che affrontano la figura di San Francesco attraverso prospettive letterarie, teologiche, filosofiche e antropologiche. Il risultato è un percorso di approfondimento che non si limita alla ricostruzione della dimensione religiosa del Santo, ma ne esplora il pensiero in relazione ai grandi interrogativi del nostro tempo. Dalla pace alla responsabilità individuale, dalla tutela del creato al confronto tra culture, l’opera propone diverse chiavi di lettura dell’eredità francescana, sottolineandone la capacità di attraversare epoche e contesti differenti. A spiegare lo spirito del progetto editoriale è stata la stessa curatrice Franca De Santis, intervenuta durante la presentazione attraverso un collegamento da remoto. De Santis ha definito il volume “una domanda viva”, evidenziando l’intenzione di restituire Francesco alla sua autentica forza spirituale e civile, superando interpretazioni convenzionali e approcci puramente retorici. Una scelta che colloca il libro in una dimensione di riflessione aperta, nella quale il pensiero francescano diventa uno strumento per interrogare la contemporaneità e favorire un confronto tra sensibilità culturali e spirituali differenti.

Il Museo Salinas luogo di incontro tra memoria, cultura e spiritualità

Ad aprire la presentazione è stato il direttore del Museo Archeologico Regionale Salinas, Giuseppe Parello, che ha sottolineato il valore del museo come luogo di dialogo e di memoria condivisa. L’incontro ha così assunto anche un significato legato alla funzione degli spazi culturali, considerati non soltanto luoghi di conservazione del patrimonio storico e artistico, ma anche ambienti nei quali promuovere partecipazione e confronto. Successivamente è intervenuto Vincenzo Nuccio, presidente dell’Associazione Nazionale del Fante, che ha richiamato il legame ideale tra il complesso monumentale e le figure di Federico II e San Francesco. Un riferimento storico e culturale attraverso il quale Nuccio ha evidenziato la possibilità di fare della cultura uno spazio di dialogo civile e spirituale, capace di mettere in relazione esperienze e tradizioni diverse. A moderare gli interventi è stata Rosa Maria Sciortino, presidente del Rotary Club Bagheria, che ha accompagnato lo svolgimento della presentazione e il confronto tra i partecipanti. La scelta del Museo Salinas come sede dell’iniziativa ha contribuito a valorizzare il rapporto tra patrimonio culturale, memoria storica e riflessione contemporanea, inserendo la celebrazione francescana in un contesto aperto al dialogo con la città e con le sue istituzioni.

La tutela del creato e il messaggio ambientale di San Francesco

Uno dei momenti centrali dell’incontro è stato dedicato al rapporto tra spiritualità francescana e responsabilità ambientale, un tema che continua a occupare uno spazio importante nel dibattito sulla sostenibilità e sulla tutela delle risorse naturali. A sviluppare questa riflessione è stato fra Gesualdo Ventura, che ha richiamato la visione del creato come dono e relazione, evidenziando il significato profondo del Cantico delle Creature. Nella prospettiva francescana, il rapporto con la natura non si esaurisce nella semplice contemplazione, ma implica il riconoscimento di un legame tra l’essere umano e ciò che lo circonda. Un messaggio che, pur appartenendo a una tradizione spirituale secolare, conserva elementi di attualità di fronte alle sfide ambientali contemporanee. L’intervento ha posto l’attenzione sulla necessità di costruire un rapporto più consapevole con l’ambiente, riscoprendo il valore del rispetto e della responsabilità individuale e collettiva. Il Cantico delle Creature è stato quindi proposto come una fonte di ispirazione capace di alimentare una riflessione che supera la sola dimensione religiosa e si apre ai temi della sostenibilità e della salvaguardia del patrimonio naturale.

Pace e dialogo interreligioso: l’esempio dell’incontro tra Francesco e il sultano

Il tema della pace e del dialogo tra culture e religioni è stato al centro dell’intervento di monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale, che ha richiamato l’impegno di San Francesco nella costruzione di relazioni fondate sull’ascolto e sul confronto. In particolare, Pennisi ha ricordato il celebre incontro tra il Santo di Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil, episodio storico che rappresenta uno dei riferimenti più significativi del dialogo interreligioso nella tradizione francescana. Il confronto tra Francesco e il sultano testimonia infatti la possibilità di costruire ponti tra mondi e tradizioni differenti, privilegiando la conoscenza reciproca rispetto alla contrapposizione. Un insegnamento che assume particolare rilievo in un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni e divisioni, nel quale il dialogo continua a rappresentare uno strumento fondamentale per favorire la convivenza. Attraverso il richiamo a questo episodio, l’arcivescovo emerito ha messo in evidenza la capacità del messaggio francescano di offrire spunti di riflessione anche per il presente, valorizzando il rispetto delle differenze e la ricerca di occasioni di incontro tra persone appartenenti a culture e fedi diverse.

Cannella: “Celebrare Francesco a Palermo significa ribadire che il Sud è un laboratorio d’identità”

Alla presentazione ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero della Cultura, Giampiero Cannella, che ha portato il saluto del ministro e richiamato l’importanza dei luoghi della cultura come spazi di partecipazione e crescita collettiva. Nel suo intervento, Cannella ha sottolineato il valore dell’iniziativa per Palermo e per il Mezzogiorno, evidenziando il ruolo che la cultura può svolgere nella costruzione di un’identità capace di confrontarsi con la storia e con le sfide contemporanee. “Celebrare Francesco a Palermo – ha dichiarato – significa ribadire che il Sud è un laboratorio d’identità”. Un’affermazione che colloca la ricorrenza dell’ottavo centenario della morte del Santo all’interno di una riflessione più ampia sul patrimonio culturale e spirituale dei territori meridionali. A concludere gli interventi è stato Antonio Rini, assessore alla Cultura del Comune di Palermo, che ha evidenziato il legame storico tra la città e la spiritualità francescana. Rini ha inoltre richiamato la vocazione di Palermo al dialogo e all’accoglienza, sottolineando il significato di un’iniziativa che mette in relazione memoria religiosa, identità cittadina e apertura verso culture differenti.

Un’iniziativa culturale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

La presentazione del volume rientra nel programma di iniziative dedicate all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi ed è stata promossa dall’Associazione Nazionale del Fante – Protezione Civile e Ambientale ODV Sicilia e dall’E.R.A.P., con il sostegno di diverse realtà culturali e francescane. L’appuntamento ha offerto l’occasione di riunire esperienze e competenze provenienti da ambiti differenti, valorizzando il contributo della riflessione religiosa, della ricerca culturale e delle istituzioni. Attraverso gli interventi dei relatori è emerso un ritratto di Francesco capace di andare oltre la dimensione strettamente celebrativa, ponendo al centro questioni ancora attuali come la pace, il dialogo, la responsabilità ambientale e la formazione delle nuove generazioni. Il contributo della messinese Antonietta Micali ha ulteriormente arricchito il confronto, mettendo in evidenza la forza letteraria ed educativa del Cantico e la sua capacità di comunicare valori universali. Il volume “Il Cantico dell’Amore. Sui passi di Francesco dalla Parola al Mistero”, pubblicato da Edizioni Solfanelli, è disponibile nelle principali librerie e negli store online, offrendo ai lettori un percorso di approfondimento sul pensiero francescano attraverso le riflessioni dei 26 autori coinvolti nel progetto.