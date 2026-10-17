San Filippo del Mela protagonista al TTG di Rimini: il Carnevale cattafese e l’Ecce Homo conquistano la vetrina internazionale

Il sindaco Gianni Pino traccia un bilancio più che positivo a conclusione del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale, alla quale ha preso parte anche la cittadina filippese, ospite dello stand della Regione Siciliana. Una due giorni intensa, in cui è stato possibile far conoscere ai numerosi partecipanti, per lo più tour operator e agenzie di viaggio italiane e internazionali, due storiche manifestazioni del territorio: il “Carnevale cattafese” organizzato dall’associazione “A Maschira” e la Sacra Rappresentazione – Ecce Homo, curata e portata in scena dall’associazione “Le Nuove immagini”.

Momento clou dell’evento è stata la partecipazione al talk dedicato ai carnevali storici siciliani, nel corso del quale Federica Valenti, dell’associazione “A Maschira”, ha illustrato a una platea di stakeholder di settore le caratteristiche principali del carnevale cattafese, raccontandone le origini e presentando “U Scacciuni”, la “Fioraria” e tutte le figure tipiche che caratterizzano la variopinta e allegra manifestazione.

«Siamo dentro lo stand della Regione siciliana – prosegue il sindaco – con due importanti manifestazioni del territorio, “A Maschira” e “La Sacra Rappresentazione” e al fianco di altre importanti realtà regionali con cui abbiamo avuto l’opportunità di creare relazioni utili alla crescita comune».

Soddisfatto anche il vicesindaco Valentino Colosi: «Ringrazio la Regione siciliana e in particolare l’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo guidato dall’on. Elvira Amata, per averci dato la possibilità di inserirci in questo meraviglioso contesto di promozione. Un’esperienza che ci consentirà di aprire gli orizzonti e organizzare al meglio lo sviluppo del territorio».

Un percorso di crescita supportato e reso possibile dal lavoro degli uffici comunali, rappresentati dalla responsabile dell’area Servizi alla persona Nunziella Fiorello, dalla portavoce del sindaco, Nadia Maio che ha anche moderato il talk sui carnevali storici in Sicilia e dai membri del direttivo dell’associazione ‘A Maschira, Caterina Bartuccio, Federica Valenti e Salvatore Cambria, la cui presenza è stata fondamentale in questa importante vetrina internazionale.