San Ferdinando rende omaggio al Prefetto Vaccaro con una onorificenza per l’alto senso dello Stato e la nobilitazione del territorio

Un riconoscimento onorario al prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per l’impegno istituzionale e l’attenzione dimostrata verso il territorio. È il tributo conferito dal sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, nell’ambito della seconda edizione di “Calabria in Sviluppo”, la manifestazione dedicata alle opportunità di formazione professionale qualificata e alle prospettive di crescita per le nuove generazioni. La consegna dell’onorificenza ha rappresentato uno dei momenti più significativi della tre giorni, che quest’anno si è svolta tra San Ferdinando e Reggio Calabria, affiancandosi alla cerimonia dell’annuale Premio “San Ferdinando Stelle Sviluppo Del Sud”. L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione ITS M.A.SK. Academy e Confindustria, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della formazione e delle attività produttive, offrendo anche l’occasione per rendere omaggio a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e nel rapporto con il territorio.

Il riconoscimento a Clara Vaccaro e le motivazioni del sindaco

Il conferimento dell’onorificenza al prefetto Clara Vaccaro si è svolto davanti a un’ampia platea, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e di una numerosa rappresentanza civica e istituzionale. A leggere le motivazioni del riconoscimento è stato direttamente il sindaco Gianluca Gaetano, che ha voluto sottolineare il contributo offerto dal rappresentante territoriale del Governo alla comunità e alle istituzioni locali. Un momento particolarmente sentito, accompagnato dagli applausi dei presenti, durante il quale è stato evidenziato il valore dell’attività istituzionale svolta con attenzione anche alle implicazioni sociali e civiche delle iniziative intraprese. Nella motivazione ufficiale, letta dal primo cittadino, si legge: “Per l’encomiabile contributo alla nobilitazione del territorio, prestato con alto senso dello Stato, sommo spirito di servizio e spiccata sensibilità verso le implicazioni civiche e sociali di ogni azione intrapresa. Con la riconoscenza dell’intera comunità cittadina”. Il prefetto Vaccaro ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto e, nel portare i saluti istituzionali alla manifestazione, ha richiamato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni, tema centrale anche nell’impostazione dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale.

Il Premio “San Ferdinando Stelle Sviluppo Del Sud” a padre Enzo Fortunato

La consegna del riconoscimento al prefetto ha preceduto la cerimonia dell’annuale Premio “San Ferdinando Stelle Sviluppo Del Sud”, che ha visto tra i protagonisti padre Enzo Fortunato, frate francescano impegnato nella divulgazione pastorale e volto noto al pubblico televisivo di Rai1. Il riconoscimento a padre Fortunato ha costituito uno dei momenti principali della manifestazione, insieme agli altri premi conferiti a personalità del mondo dell’informazione e dell’imprenditoria. Tra i premiati figurano infatti Marco Frittella, giornalista del TG1 e attualmente direttore di “Make Different Magazine”, e l’imprenditore Cosimo Bardascino. La cerimonia ha affiancato al tema della formazione e dello sviluppo territoriale un momento di valorizzazione di figure provenienti da esperienze professionali differenti, inserendo i riconoscimenti nel programma di una manifestazione che punta a rafforzare il confronto tra istituzioni, formazione e mondo produttivo.

Cittadinanza onoraria al rettore Giovanni Cannata e riconoscimento a Maria Alati

Nel corso di “Calabria in Sviluppo” si è svolta anche la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di San Ferdinando a Giovanni Cannata, rettore dell’Università Mercatorum. L’iniziativa si è tenuta alla presenza dell’assessore regionale Eulalia Micheli, nell’ambito del programma dedicato alle opportunità offerte ai giovani attraverso percorsi di formazione professionale qualificata. Il riconoscimento al rettore ha rappresentato un ulteriore momento istituzionale della manifestazione, che ha coinvolto figure appartenenti al mondo universitario e della formazione. Spazio è stato riservato anche alla consegna di un riconoscimento al segretario generale del Comune, Maria Alati, completando il programma delle onorificenze conferite durante l’evento. La manifestazione ha così riunito, tra San Ferdinando e Reggio Calabria, rappresentanti delle istituzioni e personalità impegnate in ambiti diversi, mantenendo al centro dell’iniziativa il tema della crescita del territorio e delle opportunità professionali per le nuove generazioni.