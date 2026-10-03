San Carlo Acutis, la madre Antonia Salzano in Calabria: cinque giorni tra scuole, santuari e reliquie

Dal 7 all’12 ottobre in tutto il mondo la Chiesa ricorda San Carlo Acutis la cui festa, il 12 ottobre, coincide col XX anniversario della Sua nascita in cielo. Antonia Salzano, madre del Santo, in quei giorni sarà in Calabria per, poi ritornare ad Assisi il 12 e presenziare alle cerimonie in onore di suo figlio. La visita inizierà dal Santuario di San Francesco di Paola. Saranno infatti, affidati a San Carlo Acutis, gli studenti calabresi in apertura dell’anno scolastico. L’iniziativa coinvolgerà moltissime scuole in rappresentanza di tutti gli Istituti scolastici calabresi, sotto lo sguardo del Santo Patrono della regione. Nel pomeriggio il viaggio continuerà a Cosenza dove visiterà la casa di San Francesco d’Assisi che ha intitolato a Carlo o propri ambulatori. Alle 17,00, poi, sarà accolta in Cattedrale per la sua Testimonianza. L’8 ottobre sarà dedicato alla città di Reggio Calabria. Un ritorno ,questo per la mamma di Carlo che alle 9,15, incontrerà al mattino, gli studenti in Seminario. A seguire alle 18,00 , un’iniziativa dal grande valore simbolico, vedrà protagonista il quartiere di Archi Cep, tra i più,’ difficili della città, dove Antonia donerà una reliquia di Carlo Acutis alla parrocchia di Santo Stefano di Nicea.

Alle 19,00 infine la sua Testimonianza alla basilica dell’Eremo. Ad attenderla i frati cappuccini, ordine che ad Assisi custodisce il corpo di San Carlo. Il 9 ottobre alle 2030 la visita a Cittanova al polo scolastico Guerrisi- Gerace per poi incontrare i fedeli al Santuario della SS. Vergine del Rosario 17,30. Giornata intensissima sarà quella dedicata alla Locride. S’inizierà con l’istituto Mazzini di Locri alle 10,00 per poi proseguire nel pomeriggio per Placanica al Santuario di Nostra Signora dello Scoglio ,dove Antonia Salzano incontrerà Fratel Cosimo. Alle 19,30 a Siderno dalutetà i gruppi giovanili delle parrocchie cittadine presso la Chiesa di S.Maria di Porto Salvo per poi presenziare a Locri ,alla veglia in Cattedrale presieduta dal vescovo Mons. Cesare Di Pietro.

L’11 ottobre ,il viaggio della mamma di Carlo in Calabria terminerà al Santuario di Paravati in omaggio a Natuzza Evolo, con la consegna di una reliquia. La SS. Messa sarà presieduta dal Cardinale Viola. Si ringraziano: Don Pasqualino Catanese , il vicario generale della Diocesi di Reggio Calabria -Bova, la Polizia di Stato, Padre Domenico Crupi ,Don Luca Perri, Don Simone Vittorio Gatto, don Giovanni Giordano, Fra Ugo Brogno, fra Pietro Ammendola, don Francesco Carlino.