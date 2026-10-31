Salute della bocca, non solo denti e gengive: a Catanzaro gli esperti spiegano l’importanza della prevenzione

Le patologie infettive del cavo orale, l’attenzione ai pazienti fragili e il ruolo dell’odontoiatra nella prevenzione delle malattie del distretto testa-collo. Sono stati i temi al centro del terzo appuntamento della XVI edizione del corso «Gli Odontoiatri al Servizio delle Famiglie», promosso dalla Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catanzaro, in collaborazione con la Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO).

Protagonista dell’incontro, ospitato nei giorni scorsi nella sede dell’Ordine, la professoressa Giuseppina Campisi, responsabile della UOSD di Medicina orale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, intervenuta sul tema delle “Patologie infettive del cavo orale“. “Nel cavo orale possono manifestarsi infezioni virali, micotiche, batteriche e anche da protozoi. Occorre quindi guardare non soltanto ai denti e alle gengive, ma soprattutto alle mucose orali“, ha sottolineato la professoressa Campisi.

Particolare attenzione è stata riservata ai bambini, agli anziani e ai pazienti immunodepressi o sottoposti a terapie immunosoppressive, compresi quelli oncologici. “L’odontoiatra rappresenta un anello indispensabile della catena della prevenzione“, ha sottolineato la docente, richiamando l’importanza della collaborazione con medici di medicina generale e pediatri per favorire diagnosi precoci e una più efficace tutela della salute.

Ad accogliere la relatrice il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Salvatore De Filippo, che ha evidenziato il valore scientifico e professionale dell’iniziativa richiamando anche l’impegno della Commissione nell’informazione sanitaria, soffermandosi sui rischi del turismo odontoiatrico: “È una questione complessa, che coinvolge importanti interessi economici. Non possiamo rimanere isolati: abbiamo bisogno di ampliare le collaborazioni per far arrivare ai cittadini messaggi corretti e rafforzare la cultura della prevenzione”.

Ad introdurre la professoressa Campisi è stato Nicola Rocca, vice presidente della Commissione Albo Odontoiatri: “La professoressa Campisi ha contribuito ad ampliare il campo d’azione dell’odontoiatria attraverso la ricerca, la didattica e l’assistenza, superando una visione limitata ai soli elementi dentali. Il nostro obiettivo è dare sempre maggiore valore alla professione“. Importante anche il contributo di Felice Raso Costabile, secondo vicegovernatore del Distretto Lions 108Ya, presente all’incontro. “Esistono tutte le condizioni per costruire un’intesa tra il mondo Lions e la professione odontoiatrica, soprattutto nella diffusione della cultura della prevenzione e del servizio alla comunità”, ha dichiarato.

Raso Costabile ha inoltre ricordato il congresso multidistrettuale Lions previsto a Palermo nel giugno 2027, auspicando che un successivo appuntamento di rilievo possa essere ospitato in Calabria o nel distretto che comprende Campania, Basilicata e Calabria. Il percorso formativo si concluderà sabato 7 novembre con un incontro dedicato all'”Osteonecrosi farmacorelata dei mascellari: inquadramento clinico, prevenzione e terapia“. Dopo la presentazione di Giuliana Truglia, interverranno i professori Carlo Lajolo, dirigente medico della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e direttore del corso di specializzazione in Chirurgia orale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Amerigo Giudice, presidente del corso di laurea in Odontoiatria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. L’ultimo appuntamento approfondirà gli aspetti diagnostici e terapeutici della patologia, con particolare riferimento alla prevenzione e alle implicazioni per le procedure odontoiatriche.