“Safer in the street”, nelle chat trovata la guida alle proteste che hanno devastato Milano: manganelli, diritti e come scappare

Il bilancio è clamoroso: oltre 220 ragazzi portati in questura, di cui l’80% minorenne, con età molto basse dai 13 agli 11 anni. Si tratta dei giovani che hanno partecipato agli scontri che hanno generato il caos nella città di Milano. Una manifestazione ben organizzata, letteralmente nei minimi dettagli, grazie alla diffusione di “guide tascabili per principianti”, quei “maranza” di seconda e terza generazione, gli italianissimi annoiati dalla provincia, riuniti nella guerriglia urbana degli ultimi giorni.

“Safer in the street”: in chat la guida pratica alle proteste

Una guida per affrontare le manifestazioni di piazza, conoscere i propri diritti e sapere come comportarsi davanti a controlli delle forze dell’ordine, lacrimogeni, manganelli e possibili arresti. È il documento intitolato “Safer in the street”, che sta circolando nelle chat legate al Movimento 17 ottobre, accompagnato dall’invito a diffonderlo tra i partecipanti alle proteste.

Il testo si presenta come una “guida tascabile alle manifestazioni di piazza per principianti”, contenente “consigli pratici e informazioni utili su repressione e reazione collettiva”. L’indicazione è quella di “stampare e condividere in piazza” il materiale, che affronta diverse situazioni potenzialmente critiche prima, durante e dopo un corteo.

Movimento 17 ottobre, la guida ai controlli della polizia e alle manifestazioni

Il manuale parte dalle situazioni che possono verificarsi ancora prima dell’inizio delle manifestazioni, come identificazioni, controlli e perquisizioni nelle strade, nelle stazioni ferroviarie e nei pressi delle uscite autostradali. Ai partecipanti viene ricordata l’importanza di portare con sé un documento di identità e di conoscere i propri diritti nell’eventualità di un controllo o di un accompagnamento in questura.

Una parte consistente del documento è dedicata alla gestione dei momenti di tensione durante i cortei. Il capitolo sulla “reazione collettiva” invita a prestare attenzione alle persone che cadono, rimangono ferite, accusano difficoltà respiratorie oppure vengono fermate. “Non scappare disordinatamente”, si legge nella guida, che sottolinea i pericoli del panico e degli spostamenti incontrollati della folla, invitando a mantenere la calma e a soccorrere chi si trova in difficoltà.

Lacrimogeni, manganelli e idranti: cosa suggerisce il manuale

Tra i capitoli più significativi figurano quelli dedicati agli strumenti utilizzati dalle forze dell’ordine nelle operazioni di ordine pubblico: lacrimogeni, spray urticanti, idranti e manganelli. A proposito dei manganelli, il documento avverte che “fanno molto male” e suggerisce: “puoi proteggerti usando caschi da cantiere, protezioni da moto o skate”, precisando però che tali strumenti “potrebbero ostacolare la mobilità dei tuoi movimenti”.

La guida descrive inoltre gli effetti delle sostanze irritanti e propone indicazioni generali per affrontare un’eventuale esposizione ai gas lacrimogeni. “Conoscerne gli effetti è il modo migliore per disinnescare gran parte del loro potere repressivo”, si legge nel documento.

Fermo e arresto durante le proteste: i consigli sui diritti dei manifestanti

Un’altra sezione affronta le conseguenze di un possibile fermo o arresto durante una manifestazione. Il documento insiste sull’importanza di conoscere i propri diritti, richiedere assistenza legale e consultare un avvocato prima di rendere dichiarazioni. Tra le formule suggerite compare “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. L’invito è anche a evitare reazioni impulsive e a mantenere un atteggiamento tranquillo: “Cerca di mostrarti tranquill*”.

Foto, video e messaggi: gli avvertimenti sulla sicurezza dei manifestanti

Il manuale dedica particolare attenzione all’utilizzo di smartphone, fotografie e video durante le proteste. Le immagini possono rivelarsi importanti per documentare eventuali episodi controversi e ricostruire i fatti, anche nell’ambito di successivi procedimenti giudiziari. Allo stesso tempo, possono contribuire all’identificazione delle persone presenti.

“Hai la responsabilità dei materiali che stai producendo”, avverte la guida, invitando a rispettare la volontà di chi non desidera essere ripreso e a valutare attentamente quali contenuti diffondere. Non mancano indicazioni sulla riservatezza delle comunicazioni: “Stai attent* a come e a chi parli di eventuali movimenti caldi prima o durante la manifestazione”, si legge nel documento, che ricorda inoltre come “le telefonate e i messaggi possono essere intercettati”.

Un passaggio riguarda anche le riprese degli agenti di polizia durante lo svolgimento delle loro funzioni. Il testo sostiene il diritto di documentarne l’operato, ma invita a considerare i rischi legati alle riprese nei momenti di maggiore tensione e a utilizzare le immagini responsabilmente, senza esporre inutilmente altre persone.

La protesta non finisce in piazza: l’invito alla solidarietà dopo gli arresti

L’ultima parte di “Safer in the street” guarda alle possibili conseguenze successive alle manifestazioni. Secondo il documento, infatti, eventuali procedimenti giudiziari possono svilupparsi anche a distanza di settimane o mesi dalla conclusione dei cortei.

“Non limitarti alla manifestazione”, è l’esortazione rivolta ai partecipanti, perché “partecipare a un presidio, mandare una lettera, seguire un processo, vuol dire non lasciare da sol* chi lo subisce”.

Il documento si conclude con una raccomandazione generale alla preparazione e alla conoscenza dei propri diritti: “Non dare nulla per scontato”. Da qui l’invito a informarsi prima di affrontare situazioni potenzialmente difficili e a chiedere indicazioni “da chi ha più esperienza (legale o di piazza)”.

Una guida che, attraverso indicazioni pratiche, richiami alla solidarietà tra manifestanti e avvertimenti sulle conseguenze legali delle proteste, punta a preparare i partecipanti del Movimento 17 ottobre alle diverse situazioni che potrebbero verificarsi durante le mobilitazioni di piazza.