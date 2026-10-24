Rugby, la protesta degli autotrasportatori ferma il Messina: rinviata la trasferta a Benevento

La protesta degli autotrasportatori ferma anche il campionato di rugby, costringendo il Messina Rugby a rinviare la prima trasferta stagionale. La sfida contro il IV Circolo Benevento, inizialmente in programma domenica 25 ottobre e valida per la seconda giornata del campionato di Serie B, girone 6, è stata ufficialmente posticipata a domenica 22 novembre. La decisione è stata adottata dalla Federazione, che ha disposto il rinvio in blocco dell’intera giornata a causa dei forti disagi alla circolazione provocati dalla mobilitazione degli autotrasportatori, con conseguenze particolarmente pesanti nel Sud Italia. Una situazione che ha inevitabilmente modificato i programmi della formazione messinese, reduce dal successo ottenuto contro Palermo nella gara inaugurale del campionato. La squadra, che si era preparata regolarmente durante la settimana per affrontare il primo impegno esterno, avrà adesso più tempo per lavorare sugli aspetti tecnici e recuperare alcuni giocatori non al meglio della condizione fisica. Il rinvio arriva in un momento positivo per i messinesi, che avevano iniziato la stagione con una vittoria convincente e puntavano a dare continuità ai risultati.

Messina Rugby, rinviata la seconda giornata di Serie B: si giocherà il 22 novembre

La formazione messinese avrebbe dovuto affrontare a Benevento un avversario reduce da un esordio particolarmente convincente. Il IV Circolo Benevento aveva infatti inaugurato il proprio campionato imponendosi con il netto punteggio di 60-5 contro il Trepuzzi Salento, dimostrando fin dalla prima giornata le proprie potenzialità. Anche il Messina Rugby aveva cominciato positivamente la stagione, conquistando una larga vittoria contro Palermo e preparandosi a un confronto che avrebbe rappresentato un primo banco di prova importante lontano dal campo di casa. La sfida tra le due formazioni, entrambe vittoriose all’esordio, avrebbe offerto indicazioni interessanti sugli equilibri iniziali del girone 6. A modificare il calendario è stata però la situazione legata alla protesta degli autotrasportatori, che ha determinato difficoltà negli spostamenti e spinto la Federazione a rinviare tutte le partite della seconda giornata. Il confronto di Benevento viene quindi riprogrammato per il 22 novembre, mentre il Messina Rugby proseguirà il proprio percorso di preparazione in vista dei successivi impegni di campionato.

Bonasera analizza la vittoria sul Palermo: soddisfazione per la difesa, ma troppi errori

Il rinvio della trasferta offre anche l’occasione per approfondire il bilancio della prima giornata, nella quale il Messina Rugby ha ottenuto una vittoria importante contro Palermo. Il tecnico Gianclaudio Bonasera ha espresso soddisfazione per il risultato e, soprattutto, per l’atteggiamento mostrato dalla squadra nell’arco degli ottanta minuti, evidenziando però alcuni aspetti sui quali sarà necessario intervenire. L’allenatore non si aspettava un divario così ampio tra le due formazioni e ha riconosciuto come le difficoltà organizzative degli avversari, alla prima esperienza nella nuova categoria, abbiano contribuito all’andamento dell’incontro. Allo stesso tempo, Bonasera ha sottolineato la necessità di migliorare la costruzione del gioco, riducendo gli errori e le infrazioni commesse durante la partita. Particolarmente positivo, invece, il comportamento difensivo del Messina, che è riuscito a non concedere nulla agli avversari, raggiungendo uno degli obiettivi individuati dallo spogliatoio alla vigilia dell’esordio stagionale.

“Nella prima giornata non mi aspettavo un così grande divario tra le formazioni, ci ha aiutato che Palermo non fosse subito così organizzato alla prima uscita nella nuova categoria. Da parte nostra dico che avremmo dovuto sviluppare meglio il gioco, ci sono stati parecchi errori e parecchi ‘in avanti’. Siamo comunque sodisfatti per aver ottenuto la prima vittoria in campionato e soprattutto per essere rimasti presenti per tutti gli ottanta minuti soprattutto in difesa dove non abbiamo concesso nulla ed era uno degli obiettivi dello spogliatoio proprio in vista di questo match. Riguardo lo stop avremo modo di recuperare qualche acciaccato e continueremo a lavorare, non ci dispiace”.

Lo stop diventa un’opportunità: più tempo per recuperare e lavorare sugli errori

Nonostante il cambiamento improvviso del calendario, lo staff tecnico del Messina Rugby guarda al rinvio anche come a un’opportunità per proseguire il lavoro di preparazione. La squadra si è allenata regolarmente durante la settimana, mantenendo il programma previsto in vista della trasferta di Benevento, e potrà adesso sfruttare il tempo supplementare per perfezionare alcuni meccanismi di gioco. Le indicazioni emerse nella vittoria contro Palermo hanno infatti confermato la solidità difensiva della formazione messinese, ma anche la necessità di migliorare la qualità delle azioni offensive e limitare gli errori che hanno impedito di sviluppare con maggiore fluidità la manovra. Il rinvio consentirà inoltre di recuperare alcuni giocatori acciaccati, un aspetto che Bonasera considera positivo in questa fase iniziale della stagione. L’obiettivo sarà presentarsi ai prossimi appuntamenti con una squadra in condizioni migliori, conservando l’intensità e la concentrazione mostrate nella prima gara di campionato e cercando di rendere più efficace il gioco nelle diverse fasi dell’incontro.

Per il Messina Rugby, dunque, la stagione prosegue con una pausa imprevista dopo l’esordio vincente contro Palermo. La trasferta sul campo del IV Circolo Benevento, inizialmente fissata per domenica 25 ottobre, resta un confronto importante per misurare le ambizioni delle due formazioni, ma si disputerà soltanto il 22 novembre. Nel frattempo, la squadra di Gianclaudio Bonasera continuerà ad allenarsi per consolidare quanto di positivo è emerso nella prima giornata e correggere le difficoltà evidenziate dal tecnico. La vittoria inaugurale rappresenta una buona base di partenza, soprattutto per la capacità di mantenere alta l’attenzione difensiva per tutti gli ottanta minuti, ma il percorso di crescita richiederà ulteriori miglioramenti nella gestione del possesso e nello sviluppo delle azioni. Lo stop imposto dalle conseguenze della protesta degli autotrasportatori modifica quindi il calendario, senza cambiare gli obiettivi della formazione messinese, intenzionata a dare continuità al buon avvio di campionato e a farsi trovare pronta alla ripresa degli impegni.