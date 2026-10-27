Rugby, il C.A.S. Reggio parte con due vittorie in Serie C: battute le siciliane Cus Catania e Sud Est

Due vittorie consecutive per il C.A.S. Reggio, che apre nel migliore dei modi il campionato di rugby di Serie C, conquistando due successi casalinghi contro formazioni siciliane. La squadra del presidente Rositano ha esordito domenica 18 ottobre superando il Cus Catania con il punteggio di 31-5, per poi confermarsi domenica 25 ottobre con un’altra vittoria, questa volta contro il Sud Est, battuto 24-10. Un avvio positivo per la formazione reggina, protagonista di due incontri che hanno segnato anche un momento importante per la memoria e la storia del rugby cittadino. La prima giornata di campionato è stata infatti preceduta dalla commemorazione di Antonio Labate, atleta del C.A.S. Reggio scomparso l’estate scorsa a causa di un incidente. Un momento di ricordo che ha accompagnato l’inizio della nuova stagione sportiva, alla presenza di un folto pubblico e di numerosi protagonisti del passato rugbistico reggino.

Il ricordo di Antonio Labate e l’omaggio ai protagonisti della promozione in Serie A

La partita inaugurale contro il Cus Catania, arbitrata da Alessandro Angheloni, ha visto sugli spalti anche tanti veterani della formazione che nella stagione 1975-1976 portò il Rugby Reggio in Serie A. Gli ex protagonisti di quella storica promozione sono arrivati da diverse località per partecipare alle iniziative organizzate nel fine settimana in ricordo del passato sportivo della città. Sabato 17 ottobre, a Palazzo Alvaro, si è svolta una manifestazione dedicata alla storia del rugby reggino, con un appuntamento nella mattinata incentrato sui ricordi e sulle esperienze degli anni passati. Nel pomeriggio, invece, si è tenuta una cerimonia durante la quale sono stati premiati numerosi atleti del passato e del presente. Le celebrazioni hanno così accompagnato l’avvio del campionato, creando un collegamento tra le generazioni che hanno contribuito alla crescita del rugby a Reggio Calabria. La presenza dei veterani anche in occasione della prima partita ha rappresentato un ulteriore elemento significativo di un fine settimana dedicato allo sport, alla memoria e al senso di appartenenza.

Secondo successo contro il Sud Est: i giocatori scesi in campo

Dopo il successo dell’esordio, il C.A.S. Reggio è tornato in campo domenica 25 ottobre, conquistando la seconda vittoria consecutiva davanti al pubblico di casa. I ragazzi del presidente Rositano hanno affrontato la formazione siciliana del Sud Est, imponendosi con il risultato di 24-10 e dando continuità al positivo avvio di campionato. Due risultati che permettono ai reggini di iniziare la stagione con altrettanti successi, dopo un fine settimana inaugurale particolarmente significativo anche sul piano umano e celebrativo. Hanno preso parte agli incontri i seguenti atleti: Mazzitelli G., Tripodi A., Pedà, Kurchinsky, Mazzitelli V., Barrionuevo, Imbalzano, Mafrici, Ripepi, Morabito G., Tripodi F., Stillitano, Malagrino E., Chirico, Frezza, Genovese, Stilo, Pedullà, Zema, Crucitti, Mazzouz e Malagrinò A. Il C.A.S. Reggio chiude così le prime due giornate con un bilancio di due vittorie, in un inizio di stagione caratterizzato dai risultati sul campo e dalle iniziative dedicate alla storia del rugby reggino.