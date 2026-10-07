Royal Dance Calabria, doppio bronzo tra Roma e Trofeo CONI: festa per gli atleti di Campo Calabro

Doppio successo per la Royal Dance Calabria, protagonista in pochi giorni di due importanti risultati nella danza sportiva nazionale e internazionale. Dopo il terzo posto conquistato da Matteo Amodeo e Siria Campagner agli Internazionali WDSF di Roma, è arrivato infatti anche il bronzo al Trofeo CONI per Astrid, Desiree e Diego, impegnati in rappresentanza della Calabria. Due podi ottenuti in meno di una settimana che premiano il lavoro degli atleti e l’attività portata avanti dalla scuola di Campo Calabro, da dodici anni impegnata nella formazione e nella crescita dei giovani attraverso la danza sportiva. Risultati che confermano il percorso intrapreso dalla società e valorizzano il lavoro quotidiano svolto insieme ai tecnici e alle famiglie.

Il primo risultato è arrivato al PalaPellicone di Ostia, dove Matteo Amodeo e Siria Campagner hanno conquistato il terzo posto agli Internazionali WDSF di Roma, salendo sul podio in una competizione di livello internazionale. Il risultato è anche il frutto del percorso di preparazione seguito dai maestri Alessandro De Sio del Team Salerno di Battipaglia e Francesco Cotroneo della Royal Dance Calabria. Un piazzamento importante, maturato al termine del lavoro di preparazione svolto dagli atleti e dallo staff tecnico, e che ha rappresentato il primo dei due successi ottenuti dalla scuola calabrese nel giro di pochi giorni.

Dalla Puglia è poi arrivata un’altra soddisfazione per la Royal Dance Calabria. Astrid, Desiree e Diego hanno conquistato il terzo posto al Trofeo CONI, prendendo parte alla manifestazione in rappresentanza della Calabria. Per i giovani atleti si è trattato anche di un’importante esperienza sportiva, con la possibilità di confrontarsi in una competizione nazionale e di difendere i colori della propria regione. Il bronzo ottenuto al Trofeo CONI si aggiunge così al risultato conquistato pochi giorni prima a Roma, completando una settimana particolarmente positiva per la scuola di Campo Calabro e per i suoi giovani protagonisti.

Cotroneo: “siamo orgogliosi dei nostri ragazzi”

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Royal Dance Calabria, Francesco Cotroneo, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto dagli atleti, dallo staff e dalle famiglie. “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e delle emozioni che ci stanno regalando. Dietro ogni podio ci sono allenamenti, sacrifici e un lavoro di squadra che coinvolge atleti, tecnici e famiglie. Fin dal primo giorno abbiamo creduto nel percorso federale, oggi sotto l’egida della FIDESM, e nelle opportunità che può offrire ai nostri allievi. Vedere i ragazzi rappresentare la Calabria al Trofeo CONI è una soddisfazione che va oltre la medaglia”, ha dichiarato Cotroneo.

La Royal Dance Calabria celebra dunque i due risultati con gratitudine verso tutto lo staff e verso le famiglie, il cui sostegno accompagna ogni giorno la crescita degli atleti. I podi conquistati a Roma e in Puglia rappresentano non soltanto due risultati sportivi di rilievo, ma anche un riconoscimento per il percorso che la scuola di Campo Calabro porta avanti da dodici anni, puntando sulla formazione dei giovani e sulla loro crescita all’interno della danza sportiva.