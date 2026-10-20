Rosarno, l’Istituto Piria conquista il Quality Label europeo: premiato il progetto contro bullismo e cyberbullismo

Un prestigioso riconoscimento europeo per l’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno, premiato con il Quality Label eTwinning grazie al progetto internazionale “Be Yourself, Feel Others”, dedicato allo sviluppo delle competenze emotive, alla valorizzazione dell’empatia e alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il riconoscimento conclude un percorso formativo che ha coinvolto 100 studenti e 20 docenti provenienti da 12 istituzioni scolastiche europee, confermando il valore di un’esperienza fondata sulla collaborazione internazionale, sull’innovazione didattica e sulla crescita personale degli alunni.

Il progetto, realizzato nell’ambito del programma eTwinning, ha avuto come scuola capofila l’Istituto Piria di Rosarno, guidato dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo. Tra gli istituti partecipanti anche il Liceo Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi di Bakırköy, in Turchia.

Gli studenti della 3B del Piria protagonisti di un progetto con 12 scuole europee

Al centro dell’iniziativa gli studenti della classe 3B del Liceo Scientifico, indirizzo Scienze Applicate, coordinati dalle docenti di inglese Eleonora Contartese, coordinatrice del Dipartimento di Lingue, e Irene Leva, docente di lingua inglese.

Il percorso ha preso avvio con un primo incontro online durante il quale i ragazzi hanno creato i propri avatar e iniziato a dialogare in inglese con i coetanei europei, dando vita a uno scambio culturale e linguistico sviluppatosi progressivamente nel corso dell’anno scolastico. Le attività sono proseguite attraverso videoconferenze, lavori di gruppo, incontri virtuali e collaborazioni internazionali, fino alla realizzazione del logo e del sito web del progetto.

Numerose attività sono state svolte anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, utilizzata nell’ambito di un’esperienza didattica che ha coniugato strumenti digitali, creatività e comunicazione interculturale.

Empatia, emozioni e relazioni: il progetto contro bullismo e cyberbullismo

Il tema centrale di “Be Yourself, Feel Others” è stato lo sviluppo delle Life Skills, le competenze fondamentali per affrontare consapevolmente le sfide della vita quotidiana, individuate come tema dell’anno. Particolare attenzione è stata dedicata all’empatia, alla consapevolezza emotiva e alla gestione delle relazioni interpersonali, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a riconoscere le proprie emozioni e comprendere quelle degli altri.

Un percorso educativo orientato anche alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e alla costruzione di relazioni più sane, rispettose e autentiche. Attraverso il confronto costante con i coetanei di altri Paesi europei sulla piattaforma TwinSpace, gli studenti hanno avuto inoltre l’opportunità di potenziare le competenze linguistiche, digitali e di comunicazione interculturale, sperimentando concretamente il valore della collaborazione tra scuole di nazionalità diverse.

Quality Label eTwinning: ecco perché il progetto del Piria è stato premiato

Il Quality Label eTwinning è un certificato di qualità assegnato ai progetti scolastici che si distinguono per innovazione, collaborazione e alto valore educativo. Nella valutazione che ha portato all’assegnazione del riconoscimento all’Istituto Piria sono stati evidenziati numerosi punti di forza.

Tra questi, la presenza di un TwinSpace ben organizzato, capace di documentare con chiarezza lo sviluppo delle diverse fasi progettuali, e una scheda di candidatura completa e dettagliata, nella quale sono state illustrate le attività svolte con gli studenti e le modalità di integrazione del progetto nella vita scolastica.

Particolarmente apprezzate anche l’ottima collaborazione tra i docenti delle scuole partner e l’efficace integrazione curricolare, che ha consentito di inserire le attività internazionali nel normale percorso didattico.

Un ulteriore elemento positivo è stato individuato nell’attenzione agli aspetti dell’e-Safety, legati alla sicurezza nell’utilizzo degli strumenti digitali e alla promozione di comportamenti consapevoli negli ambienti online.

La dirigente Mariarosaria Russo: “un riconoscimento all’impegno di studenti e docenti”

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, che ha sottolineato il valore educativo e internazionale dell’esperienza. “Be Yourself, Feel Others”, dichiara la Russo, non è stato soltanto un progetto, ma la dimostrazione realistica di come obiettivi ambiziosi possano trasformarsi in azioni connesse alla quotidianità educativa. Il lavoro svolto in classe nell’arco di un anno, a piccoli step, si è integrato in modo naturale nella vita della scuola e il Quality Label rappresenta, appunto, il riconoscimento dell’impegno di studenti e docenti e la conferma di quanto sia preziosa una crescita condivisa in un contesto europeo sempre più interconnesso e orientato all’internazionalizzazione.

Un traguardo che premia il lavoro di un’intera comunità scolastica e che apre la strada a nuove esperienze di collaborazione europea; la terza B del Liceo continuerà, con un successivo progetto eTwinning, a dialogare con l’Europa su bullismo e cyberbullismo, ma questa volta interloquendo con i coetanei greci”.

Il Piria guarda alla Grecia: un nuovo progetto europeo su bullismo e cyberbullismo

Il riconoscimento ottenuto non rappresenta un punto di arrivo per l’Istituto Piria di Rosarno, ma apre la strada a una nuova esperienza di collaborazione internazionale. Come annunciato dalla dirigente scolastica, infatti, gli studenti della classe 3B del Liceo Scientifico proseguiranno il percorso nell’ambito di un nuovo progetto eTwinning, continuando ad approfondire i temi del bullismo e del cyberbullismo.

Questa volta il confronto internazionale coinvolgerà i coetanei greci, permettendo agli studenti di ampliare ulteriormente le proprie esperienze di dialogo e collaborazione europea.

Il Quality Label rappresenta così un riconoscimento al lavoro dell’intera comunità scolastica del Piria, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada dell’innovazione didattica, dell’internazionalizzazione e dell’educazione alle competenze emotive e digitali, valorizzando il ruolo della scuola nella formazione di giovani cittadini europei consapevoli e responsabili.