Rosarno investe sulla sicurezza: 330.000 euro di finanziamenti ottenuti. Cutrì: “priorità a scuole e studenti”

Un risultato concreto, un impegno mantenuto, un segnale forte di attenzione verso i nostri ragazzi e il futuro della città! L’Amministrazione comunale di Rosarno raggiunge un importante traguardo: 330.000 euro di finanziamenti ministeriali destinati alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento antincendio di due istituti scolastici cittadini. Un risultato che premia il lavoro, la determinazione e la capacità di programmare e intercettare risorse da investire sul territorio.

Come saranno investite le risorse:

200.000 euro per l’Istituto scolastico M. Zita

130.000 euro per l’Istituto Scopelliti Green

Due interventi importanti per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici e garantire ambienti sempre più sicuri e funzionali a studenti, docenti e personale scolastico.

Il sindaco Cutrì: “la sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità”

“Un risultato importante per Rosarno a conferma dell’attenzione della nostra Amministrazione verso la sicurezza delle scuole e il benessere dei nostri ragazzi. Investire sugli edifici scolastici significa investire sul futuro della nostra comunità“.

A fargli eco l’assessore ai Lavori Pubblici, Teodoro De Maria: “questi finanziamenti ci permettono di proseguire nel percorso di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico cittadino. L’adeguamento antincendio è un intervento fondamentale, che richiede programmazione, attenzione tecnica e capacità di reperire risorse“.

Arturo Lavorato, assessore alla Manutenzione, ha dichiarato: “la sicurezza degli edifici scolastici passa anche attraverso un’attenta attività di manutenzione e una programmazione costante degli interventi. Il nostro impegno è quello di seguire con attenzione il percorso che porterà alla realizzazione degli interventi“.

L’Amministrazione comunale continua a lavorare con impegno e determinazione per trasformare le opportunità in risultati concreti, valorizzare il patrimonio pubblico e costruire una città sempre più attenta ai bisogni dei cittadini. 30 aprile 2027 il termine per l’ultimazione dei lavori.